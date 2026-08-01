Sve najveće analize i superračunalo otkrili koliko šanse Dinamo ima za plasman u Ligu prvaka

Dinamo je uspješno krenuo u lov na Ligu prvaka. U drugom pretkolu su Plavi 'preskočili' švicarski Thun, a do faze po skupinama najelitnijeg nogometnog natjecanja na svijetu još su samo dvije 'stepenice'.

Popularna platforma za nogometne podatke 'Football Meets Data' objavila je poredak klubova s najvećim šansama za ulazaka u Ligu prvaka, prema superračunalu i najnovijim projekcijama.

Hrvatski je prvak jedan od glavnih kandidata za plasman u ligašku fazu Lige prvaka. Superračunalo te platforme procjenjuje da hrvatski prvak ima 54,6 posto izgleda za ulazak u najjače europsko klupsko natjecanje.

To reach the 🔵 UCL league stage from the Champions Path, as of 1 Aug.



Four teams starting from the PO round with a visible advantage in % as they face no risk of dropping out in Q3.



🇭🇷 Dinamo Zagreb is the only Q3 team near the top due to their heavy favorite status in Q3.



PO… pic.twitter.com/sDJ9i2jI3C — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026

Uoči posljednje dvije prepreke, ispred Dinama se na ljestvici vjerojatnosti nalaze samo grčki AEK (62,6 posto) i norveški Viking (58,3 posto). Zanimljivo je da je Dinamo jedini klub pri vrhu poretka koji u natjecanje ulazi tek u trećem pretkolu. Platforma Football Meets Data objašnjava da je razlog tome status izrazitog favorita u dvoboju protiv litavskog Kauno Žalgirisa, zbog čega mu simulacije daju vrlo dobre izglede za prolazak.

Najteža stepenica

Hrvatski prvak tako je prema projekcijama ispred europskih klubova kao što su Celtic (53,1 posto) te austrijski LASK (46,5 posto) koji zatvara najboljih pet klubova. Dinamov protivnik Kauno Žalgiris, s druge strane, ima tek 3,5 posto šansi za plasman u ligašku fazu Lige prvaka.

Treba napomenuti i kako bi se ovaj poredak mogao promijeniti nakon ždrijeba doigravanja, koji je na rasporedu u ponedjeljak. Upravo će protivnik u posljednjem pretkolu imati velik utjecaj na konačne izglede svih klubova za ulazak među 36 najboljih europskih momčadi.