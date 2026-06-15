Prava noćna mora: Španjolski napadač postavio nestvaran negativan rekord

Najveće iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu do sada. Afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete.

Dugo vremena prvo poluvrijeme nije ponudilo ništa na travnjaku, a onda je Španjolska prije odlaska na odmor imala nekoliko odličnih prilika koje nisu donijele promjenu rezultata. Ferran Torres je pogodio okvir vrata, dok je vratar Zelenortske Republike Vozinha sjajno zaustavljao udarce Oyarzabala, Ferrana Torresa i Laportea.

Mučenje Španjolaca se nastavilo i u nastavku utakmice, a u 71. minuti je njihov izbornik De la Fuente odlučio u igru poslati i veliku zvijezdu Lamine Yamala koji zbog ozljede nije igrao nogomet tijekom posljednja dva mjeseca. Napadala je Španjolska i tražila jedan pogodak vrijedan tri boda, ali put do suparničke mreže nije pronašla sve do kraja.

U vrhu napada Španjolske bio je Mikel Oyarzabal koji se nije baš proslavio. Dapače, imao je utakmicu iz noćne more, a ući će i u povijene knjige po jednoj negativnoj stvari. Gotovo nestvarno, ali u prvih 30 minuta utakmice, Oyarzabal nije imao niti jedan dodir s loptom što se još nije dogodilo niti jednom igraču na SP-u od kada postoje takvi podaci, od 1966.

0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.



Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026