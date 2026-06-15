Pogledajte što se dogodilo reprezentaciji Irana prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

(NE)OČEKIVANE SCENE /

Najveći fokus na Svjetskom prvenstvu iz ne nogometnih razloga je na utakmici Irana i Novog Zelanda koja će se igrati na stadionu u Los Angelesu. Brojni prosvjednici su se okupili danas pred hotelom u kojem odsjedaju iranski reprezentativci. Reprezentacija Irana će se odmah po završetku utakmice vratiti se u svoju bazu u Meksiku, a FIFA im je odbila zahtjev da sve susrete igraju izvan SAD a.