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(NE)OČEKIVANE SCENE /

Pogledajte što se dogodilo reprezentaciji Irana prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

Najveći fokus na Svjetskom prvenstvu iz ne nogometnih razloga je na utakmici Irana i Novog Zelanda koja će se igrati na stadionu u Los Angelesu. Brojni prosvjednici su se okupili danas pred hotelom u kojem odsjedaju iranski reprezentativci. Reprezentacija Irana će se odmah po završetku utakmice vratiti se u svoju bazu u Meksiku, a FIFA im je odbila zahtjev da sve susrete igraju izvan SAD a.

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15.6.2026.
22:11
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