FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZLATNI MEDVJED /

Sprema se plivački spektakl u Zagrebu: Evo što nas očekuje

Za pet dana zagrebačke Svetice bit će domaćin jubilarnog 40. Međunarodnog plivačkog mitinga „Zlatni Medvjed“ koji organizira Plivački klub Medveščak u godini u kojoj obilježava i 80 godina postojanja. Na natjecanju se očekuje oko 300 plivačica i plivača iz Hrvatske i inozemstva. Uz domaće adute Nikolu Miljenića i Luku Cvetka, članove brončane štafete s Europskog prvenstva u malim bazenima, publika će imati priliku gledati i velika međunarodna imena.

 

VOYO logo
15.6.2026.
21:20
RTL Danas
Zlatni MedvjedPlivanje
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa