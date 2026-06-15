Sprema se plivački spektakl u Zagrebu: Evo što nas očekuje

ZLATNI MEDVJED /

Za pet dana zagrebačke Svetice bit će domaćin jubilarnog 40. Međunarodnog plivačkog mitinga „Zlatni Medvjed“ koji organizira Plivački klub Medveščak u godini u kojoj obilježava i 80 godina postojanja. Na natjecanju se očekuje oko 300 plivačica i plivača iz Hrvatske i inozemstva. Uz domaće adute Nikolu Miljenića i Luku Cvetka, članove brončane štafete s Europskog prvenstva u malim bazenima, publika će imati priliku gledati i velika međunarodna imena.