Čudesni Bulega je jednostavno nezaustavljiv: Talijan opet slavio

Nicolò Bulega, fenomenalni vozač tvorničkog Ducati tima, nastavio je ispisivati povijest Svjetskog Superbike prvenstva pobjedom u nedjeljnoj Superpole utrci na domaćoj stazi Misano.

Bila je to njegova dvadeseta pobjeda u sezoni 2026. i nevjerojatna 24. uzastopna, čime je dodatno učvrstio vodstvo u ukupnom poretku. Iza njegovih leđa, u utrci na deset krugova punoj preokreta, vodila se žestoka bitka za svaku poziciju, a konačni poredak krojili su tehnički problemi i sudačke odluke. Talijansko slavlje upotpunili su Iker Lecuona na drugom i Yari Montella na trećem mjestu, osiguravši Ducatiju potpunu dominaciju na postolju pred oduševljenim domaćim navijačima.

Ducatijeva demonstracija sile na domaćem terenu

Od samog gašenja svjetala na startu bilo je jasno tko je gospodar staze "Marco Simoncelli". Bulega je s kirurškom preciznošću iskoristio najbolju startnu poziciju, dok se njegov timski kolega Lecuona mučio s podizanjem prednjeg kotača, što ga je odmah u startu koštalo dragocjenih desetinki i svake šanse za napad na vodeću poziciju. Bulega je iz kruga u krug povećavao svoju prednost, vozeći besprijekorno i bez pritiska. Kao potvrdu svoje superiornosti, postavio je i novi rekord staze s vremenom 1:31.945. Lecuona se brzo konsolidirao na drugom mjestu, no nije mogao pratiti ubitačan tempo lidera prvenstva. Za to vrijeme, Yari Montella iz tima Barni Spark Racing mudro je vozio svoju utrku, izbjegavajući pogreške i sigurno doveo svoj Ducati do trećeg mjesta, što mu je drugi uzastopni podij na domaćem terenu. Ovim rezultatom, tri Ducatijeva vozača osigurala su si start iz prvog reda u drugoj glavnoj utrci vikenda.

Drama, odustajanja i kazna koja je promijenila poredak

Dok je vodeća trojka bila u svojoj ligi, prava drama odvijala se u borbi za četvrto mjesto. Veliki peh zadesio je Alexa Lowesa (bimota by Kawasaki Racing Team), koji je zbog tehničkog kvara morao odustati dok je držao sigurnu četvrtu poziciju. Njegovo odustajanje otvorilo je vrata ostalima, a borba se rasplamsala između Alberta Surre, Axela Bassanija i Miguela Oliveire.

Surra (Motocorsa Racing) je u osmom krugu napravio pogrešku u četrnaestom zavoju, što je iskusni Bassani iskoristio i preuzeo četvrto mjesto. Mladi Talijan se pokušao brzo vratiti na stazu, no njegov manevar ocijenjen je kao nesiguran. Iako je utrku završio kao peti, prešavši ciljnu crtu ispred Lorenza Baldassarrija i Miguela Oliveire, direkcija utrke mu je naknadno dodijelila kaznu od tri sekunde. Ta je odluka potpuno promijenila poredak od petog do sedmog mjesta. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) tako je promoviran na peto mjesto, Portugalac Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) na šesto, dok je Surra na kraju klasificiran kao sedmi.

Utrka je bila razočaravajuća i za nekoliko drugih istaknutih vozača. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) izletio je sa staze već u drugom krugu dok se borio za poziciju unutar prvih devet. Ubrzo nakon njega, utrku je zbog pada završio i Tommy Bridewell, dok je Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) pao u petom krugu.

Pobjedom u Misanu, Nicolò Bulega je još jednom potvrdio status nedodirljivog vladara sezone. Njegova dominacija podsjeća na najbolje dane legendi ovog sporta, a s obzirom na formu koju pokazuje, postavlja se pitanje može li ga itko zaustaviti na putu do naslova prvaka u Svjetskom Superbike prvenstvu. Pred vozačima je bila još jedna utrka u Misanu, ali već sada je jasno da će zaustavljanje Ducatijevog stroja biti gotovo nemoguća misija za konkurenciju.