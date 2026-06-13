Totalna Ducati dominacija u Italiji: Bulega opet nezaustavljiv pred domaćom publikom

Nicolò Bulega nastavio je svoju nevjerojatnu seriju u WorldSBK prvenstvu, ostvarivši 23. uzastopnu pobjedu na domaćoj stazi u Misanu. Vozač Aruba.it Racing - Ducati tima trijumfirao je ispred timskog kolege Ikera Lecuone i Yarija Montelle, osiguravši tako potpunu dominaciju talijanskog proizvođača pred domaćim navijačima.

Iako je startao s pole positiona, Bulega je na samom početku utrke morao prepustiti vodstvo timskom kolegi Lecuoni, koji je bolje startao i preuzeo prvu poziciju u prvom zavoju. No, slavlje za Španjolca bilo je kratkog vijeka. Već do osmog zavoja istog kruga, Bulega je vratio vodstvo i odmah počeo nametati tempo koji nitko drugi nije mogao pratiti. Iz kruga u krug, njegova se prednost samo povećavala, pretvorivši utrku u demonstraciju sile.

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Dok je Bulega jurio prema svojoj prvoj pobjedi na stazi Marco Simoncelli, postavivši pritom i novi rekord kruga, iza njega se odvijala borba za preostala mjesta na postolju. Iker Lecuona se učvrstio na drugom mjestu, no nije imao odgovor na Bulegin ritam. Treće mjesto osvojio je Yari Montella (Barni Spark Racing Team), zaokruživši trostruki trijumf za Ducati. Odličan rezultat za domaće proizvođače upotpunili su vozači tima Bimota by Kawasaki Racing, Axel Bassani i Alex Lowes, koji su završili na četvrtom i petom mjestu nakon interne borbe na stazi.

Ovom je pobjedom Bulega ne samo povećao prednost u prvenstvu na 113 bodova ispred Lecuone, već se i izjednačio s Marcom Melandrijem kao talijanski vozač s najviše postolja u povijesti (75). Svoju dominaciju proslavio je na jedinstven talijanski način - zaustavivši se tijekom kruga za hlađenje pokraj staze, gdje ga je čekao stol s pizzom. Impresivan dan imao je i Amerikanac Garrett Gerloff, koji se s posljednjeg, 22. startnog mjesta probio sve do 14. pozicije i osvojio vrijedne bodove.