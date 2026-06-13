Bulega nastavlja nevjerojatnu seriju u Misanu i ispisuje povijest

Nicolo Bulega, vozač Aruba.it Racing - Ducati tima, još je jednom potvrdio svoju apsolutnu dominaciju u Superbike Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Na domaćoj stazi Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, pred tisućama strastvenih navijača, osigurao je osmi uzastopni pole position, podvig kojim je ušao u povijesne knjige ovog sporta. Subotnje jutro na Velikoj nagradi Emilije-Romagne ponudilo je napete kvalifikacije, ali na kraju je ishod bio poznat - Bulega je ponovno bio klasa za sebe.

Nakon što je dominirao na slobodnim treninzima u petak, bilo je jasno da će aktualni lider prvenstva biti glavni favorit za najbolju startnu poziciju. U sezoni u kojoj je zabilježio nevjerojatnih 18 pobjeda u isto toliko utrka u prvih šest rundi, svaka njegova vožnja odiše samopouzdanjem koje graniči sa savršenstvom. Pitanje više nije bilo hoće li Bulega osvojiti pole position, već s kolikom će razlikom to učiniti i koji će rekord pritom srušiti.

Izjednačenje Reainog rekorda za vječnost

U ključnim trenucima Superpole sesije, Bulega je odvezao krug iz snova. Njegovo vrijeme od 1:31.343 nije samo srušilo rekord staze, već ga je lansiralo u odabrano društvo. Ovim je rezultatom osigurao svoj osmi uzastopni pole position, čime je izjednačio povijesni rekord koji je 2021. godine postavio šesterostruki svjetski prvak i jedna od najvećih legendi ovog sporta, Jonathan Rea. U eri nakon Reainog umirovljenja i odlaska Topraka Razgatlıoğlua u MotoGP, Bulega je iskoristio priliku i uspostavio vlastitu vladavinu, a ovaj podvig na domaćem terenu samo je kruna njegove dosadašnje sezone. Njegov timski kolega, Iker Lecuona, bio je najbliži pratitelj, ali je na kraju zaostao 0,227 sekundi, potvrdivši tako snagu tvorničkog Ducati tima koji je zauzeo prve dvije pozicije. Lecuona je bio nevjerojatno blizu, zaostajući samo sedam tisućinki sekunde nakon tri sektora, no sitna pogreška u završnici kruga koštala ga je prilike da ugrozi nedodirljivog Bulegu.

Lowes spriječio potpunu dominaciju Ducatija

Iako je Ducati pokazao superiornost, dan nije u potpunosti pripao talijanskom proizvođaču. Fantastičnim posljednjim krugom, Alex Lowes iz tima Bimota by Kawasaki Racing Team uspio se probiti na treće mjesto. Njegov krug od 1:32.000 bio je dovoljan da spriječi potpuno Ducatijevo slavlje u prvom startnom redu, što se dogodilo po prvi put ove sezone. Za Lowesa je to bio prvi start iz prvog reda ove godine, a za Bimotu, koja također igra na domaćem terenu, izvanredan rezultat koji budi nadu da se Ducatijeva dominacija ipak može izazvati.

Talijanska zastava i na drugom redu

Drugi startni red obojen je u potpunosti u talijanske boje, a sva tri mjesta zauzeli su vozači neovisnih Ducatijevih timova. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) završio je kao četvrti, nastavljajući svoju konstantnu formu. Pored njega će startati Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) s pete pozicije, dok je šesto mjesto osvojio Alberto Surra (Motocorsa Racing), novak u prvenstvu koji iz utrke u utrku pokazuje impresivan napredak i talent.

Padovi i propuštene prilike

Kvalifikacije su donijele i dosta drame. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), koji je bio najbrži na trećem slobodnom treningu i nadao se borbi za sam vrh, pao je u 13. zavoju tijekom svog brzog kruga. Uspio se vratiti, no šteta je bila učinjena te će startati tek s desetog mjesta. Još gore je prošao Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), koji je pao na samom početku sesije u 14. zavoju i nije uspio postaviti vrijeme, zbog čega će obje utrke započeti sa začelja. Službeni rezultati kvalifikacija pokazuju i pad Tommyja Bridewella pred kraj, no Britanac je uspio zadržati solidno deveto mjesto.

S ovakvim rasporedom snaga, Nicolo Bulega ima savršenu priliku da pred svojom publikom nastavi svoj pobjednički niz. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest može li itko zaustaviti ovaj nezadrživi vlak ili će se dominacija nastaviti, ispisujući nove stranice povijesti Superbike prvenstva. Odgovor nas čeka u uzbudljivim utrkama koje slijede.