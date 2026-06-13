Kaotična F3 sprint utrka u Barceloni: Wharton slavio nakon dva sigurnosna automobila

Australac James Wharton ostvario je pobjedu u kaotičnoj sprint utrci Formule 3 u Barceloni, donijevši momčadi PREMA Racing prvo slavlje od 2024. godine. Utrku su obilježila dva izlaska sigurnosnog automobila i ključno odustajanje lidera prvenstva.

Gerrard Xie, koji je startao s pole pozicije, odlično je krenuo i zadržao vodstvo. Wharton je pokušao napasti, no našao se pod pritiskom Freddieja Slatera koji ga je u uvodnim zavojima prestigao za drugo mjesto. Ipak, Wharton se brzo pribrao. Prvo je u trećem krugu vratio drugu poziciju, da bi u petom krugu, uz pomoć DRS-a, suvereno prestigao i Xiea za vodstvo koje više nije ispuštao.

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Dramaturgija se zaoštrila sredinom utrke. Prvi sigurnosni automobil izašao je zbog tehničkih problema na bolidu Ernesta Rivere. Nedugo nakon ponovnog starta, uslijedio je šok. Lider prvenstva, Ugo Ugochukwu, u pokušaju pretjecanja Enza Delignyja s vanjske strane trećeg zavoja, izgubio je kontrolu i izletio u šljunčanu zamku, što je značilo katastrofalan kraj utrke za njega.

Nakon drugog ponovnog starta, Wharton je odradio posao bez greške. Brzo je stvorio prednost ispred Slatera i mirno priveo utrku kraju. Iza njih, Xie se do kraja morao braniti od napada Tuukke Taponena kako bi osigurao mjesto na postolju. Odustajanjem Ugochukwua i osvojenim drugim mjestom, Slater se bodovno izjednačio s njim na vrhu poretka, što obećava iznimno napetu borbu za naslov prvaka.

Za Whartona je ovo druga pobjeda u F3 karijeri, vrlo važan poticaj nakon teškog početka sezone. Pobjedničko postolje upotpunili su Slater i Xie, dok su bodove osvojili i Taponen, Deligny, del Pino, Yamakoshi, Naël, Sharp te Noah Strømsted.