Trener Edo otvoreno o dijagnozi: 'Ponovno sam postao dijete o kojem netko mora brinuti'

Poznati trener Edin Mehmedović (45) ljetne je mjesece proveo u borbi s teškim oblikom hernije diska, nakon što je puknuti disk pritisnuo živac i izazvao bolove koji su se spuštali niz nogu. Sve je počelo kao bezazleno zatezanje na treningu koje je ignorirao zbog poslovnih obveza, a sada je za Story detaljno ispričao kakva je sada situacija te s kakvim se poteškoćama nosi.

Veliki problemi s kretanjem

„Godinama sam se ponašao kao da još imam dvadeset. Mislio sam da tijelo može sve podnijeti. Na kraju sam tjednima ležao, a mama mi je kuhala ručak koji sam jeo na kauču. Ponovno sam postao dijete o kojem netko mora brinuti”, prisjetio se Edin.

Naglasio je i kako su mu ubrzo najjednostavnije radnje postale nepremostiva prepreka.

„Cijeli život učim ljude koliko je važno kretanje, a onda sam jednog jutra trebao tuđu pomoć da ustanem s kauča. Doslovno sam ustajao samo do toaleta. Na terapije me kum Marijan vozio dok sam ležao u autu jer je sjedenje stvaralo prevelik pritisak.”

'More ne liječi samo tijelo, nego i glavu'

Iako se nada da će kontrolni pregledi pokazati dobar napredak i omogućiti izbjegavanje operacije, pred njim je još dug put rehabilitacije. U trenucima kada je gubio optimizam, najveći oslonac bila mu je supruga Petra, koja ga je u autu doslovno ležeći prevezla iz Zagreba na more kako bi lakše podnio mirovanje.

„Rekla mi je: 'Ajmo, ležati možeš i u Solinama.' To lagano plivanje i vrijeme s obitelji vratili su mi energiju i volju. Ova me situacija naučila da usporim i da više nikada ne preskačem signale koje mi tijelo šalje”, poručio je trener, ističući kako je povratak zdravlju proces u kojem nema žurbe.