Nakon objave o agoniji koju proživljava, trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio od čega boluje

Prije nekoliko dana Edin Mehmedović (45), javnosti najpoznatiji kao trener iz RTL-ove emisije Život na vagi, zabrinuo je pratitelje iskrenom objavom u kojoj je otkrio da već tjednima trpi jake bolove.

Uz fotografiju na kojoj leži na kauču priznao je kako čeka odluku koja bi mogla promijeniti njegovu svakodnevicu te se zapitao hoće li njegovo tijelo uspjeti samo zacijeliti ili će ipak morati na operaciju. Iako tada nije otkrio što mu se točno dogodilo, sada je otkriveno o kakvoj je dijagnozi riječ.

Na Instagramu je podijelio fotografije s magnetske rezonance i otkrio da mu je dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1, odnosno teži oblik hernije diska koji uzrokuje snažne bolove te ga je, kako je i sam ranije napisao, doslovno prikovao za kauč.

"Nisam ovo ljeto planirao provesti na magnetnoj rezonanci, ali što je tu je. Neurokirurg kaže operacija ako se ne smiri, fizijatar misli da ćemo uspjeti konzervativno liječiti. Fizio kaže terapija. Svi se slažu da treba vremena, lijekova i mirovanja. A ja? Ja ću poludjeti…", napisao je.

Otkrio je i da su mišljenja liječnika zasad podijeljena. Dok neurokirurg smatra da bi operacija mogla biti neizbježna ako se stanje ne popravi, fizijatar vjeruje da bi se problem mogao riješiti bez kirurškog zahvata. Za sada ga čeka razdoblje mirovanja, terapija i oporavka, nakon kojeg će biti jasnije hoće li ipak morati pod nož.

Njegova objava izazvala je velik broj reakcija pratitelja, koji su mu u više od 200 komentara poželjeli brz oporavak. Mnogi su podijelili i vlastita iskustva s istom dijagnozom, savjetovali mu različite metode liječenja te mu poručili da ne gubi nadu.