Nevjerojatan put Josipa Čape: Od prvog dana u 'Životu na vagi' pa do današnje linije

Josip Čapo (35) iz slavonskog mjesta Feričanci ušao je u šestu sezonu RTL-ovog showa 'Život na vagi' sa 172 kilograma, odlučan u tome da promijeni svoj život iz korijena. Iza njega je bila teška životna priča, od preživljavanja nesreće s traktorom do pobjede nad teškom bolešću, leukemijom. No, najveći i "zadnji rat", kako je sam rekao, odlučio je povesti protiv viška kilograma, a motivacija su mu bila njegova djeca i supruga.

Kroz mjesece napornih treninga, podizanja discipline i uvođenja zdravih navika, Čapo je pokazao što znači prava ustrajnost. Njegov legendarni moto "Hodaj pa hodaj!" postao je inspiracija gledateljima diljem Hrvatske, a Josip je dnevno znao prehodati i do 30 kilometara.

U spektakularnom finalu šeste sezone, vaga je pokazala nevjerojatnih 93,7 kilograma, što znači da je skinuo čak 78,3 kilograma i zasluženo odnio pobjedu te nagradu od 150.000 kuna. Ono što je još važnije, Čapo ni godinama nakon showa ne posustaje. Danas uspješno održava liniju, bavi se radom na svom OPG-u, biciklira do posla, a obožavano hodanje nadogradio je u vlastitu disciplinu koju naziva "trčohod".