Golemu kuću zamijenili kamperom, putuju SAD-om i školuju sina od kuće: 'Zapravo nismo živjeli'
Kada su Ashley i Lennon Davis 2019. godine kupili kuću u Pennsylvaniji, namjeravali su u njoj ostati dugo. Prije potpisivanja ugovora, par je čak napisao pismo prethodnim vlasnicima u kojem su obećali da će se tu skrasiti
Kada su Ashley i Lennon Davis 2019. godine kupili kuću u Pennsylvaniji, namjeravali su u njoj ostati dugo. Prije potpisivanja ugovora, par je čak napisao pismo prethodnim vlasnicima u kojem su obećali da će se tu skrasiti, ispričala je Ashley za People.
"Osjećala sam se pomalo krivom", kaže ona. "Ali život se mijenja."
Tri godine kasnije, 2022., Ashley, Lennon i njihov tada trogodišnji sin Ace upustili su se u veliku obiteljsku avanturu: zamijenili su ono što Ashley naziva "golemom kućom" za život u kamperu. Odluka je uslijedila nakon što su nekoliko godina patili od sindroma izgaranja, kaže Lennon, koji je usklađivao karijeru u Nacionalnoj gardi s intenzivnom obnovom obiteljskog imanja na početku pandemije.
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''Nismo zapravo živjeli''
Osjećaj da propuštaju život postajao je sve jači. To je osjećaj koji je poznat mnogima, a istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj čak 78 posto radnika doživjelo sindrom izgaranja, navodeći prevelik broj zadataka i loše međuljudske odnose kao glavne uzroke stresa. Obitelj Davis našla se u sličnoj situaciji.
"Bili smo u stanju u kojem zapravo nismo živjeli", priznaje Ashley. "Vidjela sam druge ljude na internetu koji žive u kamperu i pomislila: 'To je super. Bismo li i mi to mogli?'"
I tako je obitelj strmoglavo uronila u novi život, a svoje putovanje danas dokumentiraju za više od milijun pratitelja na Instagramu, TikToku, Facebooku i YouTubeu.
Prvi korak bila je prodaja imovine. Ashley je svoju garderobu, koja je nekoć zauzimala cijelu sobu, smanjila na veličinu malenog ormara u kamperu. Novcem koji su zaradili, uz profit od prodaje kuće, kupili su kamper bez zaduživanja i bili spremni krenuti na put.
Život na cesti: Od planiranja do svakodnevice
U svom domu na kotačima, tročlana obitelj proputovala je cijelu Ameriku, posjetivši više od 30 saveznih država, s ciljem da na kraju stignu do svih 50.
Rutu obično planiraju odabirom nekoliko ključnih točaka. Primjerice, žele posjetiti Salem u Massachusettsu za Noć vještica, pa cijelu jesensku etapu planiraju na području Nove Engleske. Planove moraju prilagoditi i Lennonovom poslu u Nacionalnoj gardi, zbog kojeg jednom mjesečno mora letjeti natrag u Pennsylvaniju. Pritom paze i na troškove, ističući Kaliforniju kao jedan od najskupljih dijelova svog putovanja.
Iako je njihov kamper petnaest puta manji od bivše kuće, i dalje je veliko vozilo, što pronalaženje mjesta za zaustavljanje čini logističkim izazovom. Obitelj Davis vrijeme provodi u kampovima, parkovima za kampere i takozvanim "RV resortima" - luksuznim kampovima s grijanim bazenima, zabavnim programom i igralištima za djecu. Dok ovakav način života nudi slobodu, on nosi i visoke troškove.
Slično je i u Hrvatskoj, gdje su cijene kampiranja među najvišima u Europi, s prosječnom cijenom noćenja u sezoni od oko 73 eura.
Tata, prijatelj i učitelj u jednom
Tijekom putovanja, Lennon je zadužen i za školovanje sina od kuće. Ipak, napominju da to za Acea nije bila velika prilagodba jer još nije bio ni u dobi za vrtić kada su prodali kuću.
Lennon priznaje da u sinovom životu često igra "puno uloga". "Ja sam tata, prijatelj, motivator, učitelj, životni trener, onaj koji postavlja granice", kaže on, dodajući da se granice ponekad mogu "zamagliti". Život djece u nomadskom okruženju može donijeti veću prilagodljivost i otvorenost, ali stručnjaci upozoravaju i na izazove poput nedostatka stabilnosti i stalnog kruga prijatelja.
Sada, četiri godine nakon početka svoje avanture, obitelj Davis ne planira stati. Često na putu susreću druge obitelji koje namjeravaju putovati samo godinu dana, i dok Ashley kaže da razumije zašto, oni svom putovanju ne vide kraj.
"Ne žurimo", kaže ona. "Nemamo osjećaj da moramo posjetiti svih 50 država u određenom roku, jer mislim da tada ne uživaš u njima niti vidiš onoliko koliko bi mogao."
Ashley zaključuje: "Planiramo ovo raditi još dugo."
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