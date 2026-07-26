Pogledajte kako su naši komentatori reagirali na dramatične trenutke VN Mađarske

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'AU, OVO JE KAZNA' /

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris došao je u nedjelju do svoje prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu.

Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15.080 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača, Talijan Kimi Antonelli.

Iako je imao najbrži krug u utrci, Charles Leclerc je ostao bez plasmana na pobjedničko postolje, a na četvrto mjesto je došao zahvaljujući kazni od pet sekundi koju je zaradio njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog prebrze vožnje u boksu pa je završio kao peti.

U videu pogledajte kako su naši komentatori Ivan Blažičko i Neven Novak proživljavali najzanimljivije trenutke utrke u Mađarskoj.