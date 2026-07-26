Formula 1 dobila novu utrku usred sezone: Evo tko mijenja Bahrein

Dok svi nestrpljivo čekaju početak Velike nagrade Mađarske, posljednje utrke prije nego što Formula 1 ode na ljetnu stanku, iz organizacije su objavili senzacionalnu vijest.

Vraća se Velika nagrada Malezije. Staza na kojoj se posljednji put vozila utrka Formule 1 2017. bit će zamjena za Veliku nagradu Bahreina, koja je, kao i Velika nagrada Saudijske Arabije, maknuta iz kalendara nakon što su SAD i Izrael zajedničkim snagama napali Iran.

To je izazvalo velike napetosti u regiji pa su te dvije utrke izbrisane iz kalendara, a sada su iz Formule 1 objavili kako će Malezija biti zamjena za Veliku nagradu Bahreina.

"Želio bih izraziti iskrenu zahvalnost Njegovom Veličanstvu kralju Bahreina Hamadu bin Isi Al Khalifi, Njegovom Kraljevskom Visočanstvu princu Salmanu bin Hamadu Al Khalifi te Njegovom Veličanstvu sultanu Ibrahimu, kralju Malezije, kao i njihovim vladama, što su svojom vizijom, predanošću i odlučnim djelovanjem omogućili ovaj izvanredan ishod.

Naravno, želio bih zahvaliti i predsjedniku FIA-e Mohammedu Ben Sulayemu na partnerstvu i suradnji tijekom cijelog procesa.

Najvažnije od svega, ovo su sjajne vijesti za naše navijače. I dalje će moći uživati u punom i uzbudljivom kalendaru Formule 1, a istovremeno će se sport vratiti na jednu od legendarnih staza. Malezija je nevjerojatna zemlja, a Sepang zauzima posebno mjesto u povijesti Formule 1. Bit će to spektakularna pozornica za utrkivanje i nezaboravno iskustvo za navijače na stazi, ali i za milijune gledatelja diljem svijeta", rekao je predsjednik Formule 1 Stefano Domenicali za službene stranice.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem također je izjavio:

"Iznimno sam ponosan na suradnju koja će omogućiti da se Velika nagrada Bahreina 2026. održi na kultnoj stazi Sepang u Maleziji kasnije ove godine. Tijekom cijelog procesa FIA, Formula One Management i naši partneri u Bahreinu neumorno su radili kako bi istražili sve mogućnosti, pri čemu su sigurnost i dobrobit momčadi, volontera, sudaca, naših suradnika i navijača cijelo vrijeme bili apsolutni prioritet.

Malezija već dugo ima važno mjesto u povijesti Formule 1, a povratak prvenstva u Sepang dokaz je našeg bliskog odnosa s Malezijskim automobilističkim savezom, kontinuirane predanosti malezijske vlade i snage međunarodne suradnje unutar našeg sporta.

Iskreno zahvaljujem Njegovom Veličanstvu kralju Bahreina Hamadu bin Isi Al Khalifi, Njegovom Veličanstvu sultanu Ibrahimu, kralju Malezije, te Njegovom Kraljevskom Visočanstvu prijestolonasljedniku Salmanu bin Hamadu Al Khalifi na njihovoj viziji i potpori koja je omogućila ovaj projekt. Radujemo se povratku svjetske automobilističke zajednice u Sepang."

Informacija da će Malezija zamijeniti Bahrein već je neko vrijeme kružila internetom, no tek je sada postala službena. Ono o čemu još nema informacija jest što će biti sa završetkom sezone, kada bi nas trebale očekivati utrke u Kataru i Abu Dhabiju jer su, prema svim dostupnim informacijama, i one na vrlo "tankom ledu".