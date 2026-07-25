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Što se događa s dolaskom Livakovića u Dinamo? Bitan će biti ponedjeljak

Svakako je jedan od najvećih projekata Dinama ovog ljeta konačni povratak Dominika Livakovića. Dinamo Livakoviću nudi višegodišnji ugovor, a Fenerbahčeu tri milijuna eura odštete pisalo se proteklih dana - no Fenerbahče je danas objavio kako takvu ponudu iz Zagreba - nisu dobili.

U ponedjeljak će se održati sastanak u turskom klubu nakon kojeg bi stvari trebale biti jasnije, u Istanbulu su i predstavnici Torina, koji je u igri za Livakovića - a informaciju kako je Livaković postigao načelni dogovor s grčkim Olympiakosom demantirao je njegov menadžer Andy Bara.

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25.7.2026.
20:56
Sportski.net
Dominik LivakovićDinamoFenerbahče
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