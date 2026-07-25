FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UDARNI VIKEND /

Svi putevi vode u gužve i zastoje. Anita iz Švicarske: 'Tolika kolona, ljudi se muče. Žalosno'

Još jedan udarni vikend protječe u znaku prometnih gužvi na cestama i graničnim prijelazima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Prometne nezgode i kvarovi na automobilima  također povremeno usporavaju promet.

Gužva je i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Na ulasku u zemlju do naplate Trakošćan kolona se protezala u jednom trenutku više od pet kilometara sve od Slovenije. Na Lučkom gužve u oba smjera.

"U suprotnom smjeru tolika kolona i toliko ljudi da se muče, to je stvarno žalosno", kaže Anita iz Švicarske. 

Gužve i u zračnom i pomorskom prometu. Splitska zračna luka bliži se rekordnim brojkama. Očekuje se da će do kraja sutrašnjeg dana tamo sletjeti više od 200 zrakoplova, a ukupan broj putnika nadmašit će 56 tisuća.

U trajektnoj luci po potrebi se uvode izvanredne linije uglavnom prema Supetru. Ostali trajekti i katamarani uglavnom su popunjeni do kraja. Pri čekanju na ukrcaj i prilazima trajektnoj luci stvaraju se povremeni zastoji i čekanja.

Sve najnovije informacije o stanju na cestama pratite OVDJE

VOYO logo
25.7.2026.
16:45
RTL Danas
GužveKoloneAutocestaSezonaTuristiStanje Na CestamaAnita
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa