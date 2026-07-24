Doznajemo za što se sve tereti Šegotu: Spominju se kape i Olimpijske igre u Milanu

IDE U ISTRAŽNI ZATVOR /

Damiru Šegoti, bivšem direktoru olimpijskog programa u Hrvatskom olimpijskom odboru određen je istražni zatvor!

Jučer je zajedno sa suprugom uhićen zbog sumnji u pranje novca i primanje mita - i to od Vedrana Pavleka koji je hrvatskom pravosuđu i dalje nedostupan i nalazi se u Kazahstanu. RTL doznaje da se Šegotu tereti da je u tri navrata povećavao sredstva za Skijaški savez za potrebe Zimskih olimpijskih igara u Milanu. Između ostalog, i po stavci nabave 800 kapa, iako ih je ranije financirao sponzor. Šegota je, tvrdi Uskok od Pavleka zauzvrat dobio stipendiju za sina i 160 tisuća eura, od kojih je oko 130 tisuća uložio u investicijsko zlato. Šegota je podnio i ostavku u olimpijskom odboru.

"Hrvatski olimpijski odbor obavještava javnost kako je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena.

Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta", poručili su iz HOO-a.