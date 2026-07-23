Zašto svi pričaju o Nolanovoj Odiseji? Filmski kritičar otkrio glavne nedostatke

HOMEROV KLASIK U KINIMA /

To je remek-djelo, kaže Guardian. BBC piše o filmskoj čaroliji koju donosi. Neki kritičari su ga ocijenila kao najbolji film Christophera Nolana dosada. A internet se šali da je Hollywood potrošio 600 milijuna dolara kako bi Matta Damona vratili kući. Misleći pritom na budžete svih kultnih filmova u kojima je glumio.

Čuli ste sigurno da je u kina stigao Homerov klasik, Nolanova Odiseja. Možda niste znali da se samo u 40 kina na svijetu može gledati onako kako je to zamislio redatelj. Naravno odmah su krenula prigovaranja kako film nije povijesno točan, Musk zato najavljuje svoju verziju. O Nolanovom Odiseju više doznajte u prilogu