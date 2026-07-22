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URNEBESNO /

Trump mora biti svugdje! Ove fotografije morate vidjeti: 'Dijeli s nama zagrebačke radosti'

Kad smo već kod Trumpa, jučer ste već u Direktu vidjeli kako je, nakon što se nije htio maknuti s fotografije Španjolaca koji slave, završio kao 7. član Prijatelja i na Titanicu. Ali tu nije kraj. 

Internet nastavlja trolati Trumpa: evo ga u Dallasu, prije atentata na JFK-a. Evo kako s desetoricom radnika ruča na gredi, na slavnoj fotografiji ručak na vrhu nebodera. Družio se s Albertom Einsteinom, bio je na otoku Iwo Jima, Bio je sa Staljinom Rooseveltom i Churchillom na Jalti. U filmu Gladijator. I redakcija Direkta veselo se priključila ovom trendu, pa smo ga smjestili na slavnu sliku Dolazak Hrvata, pa na još jedan dolazak Hrvata - nogometaša na trg. 

I jedna gdje s nama dijeli zagrebačke radosti. Više pogledajte u videu. 

 

 

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22.7.2026.
23:03
RTL Direkt
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