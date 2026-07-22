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MMA PAREDES /

Argentinskom veznjaku nije upisan crveni karton, ali prijeti mu stroga kazna

Zbraja se šteta nakon uragana zvanog Argentina i mlaćenja u finalu.

FIFA je otvorila disciplinski postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza i sudionika incidenta - fokus je na Leandru Paredesu - gledate fotografije njegovog sloma živaca.

Svi smo mislili kako je Paredes dobio crveni karton na terenu, no FIFA je zanimljivo objavila kako se radi o administrativnoj pogrešci te mu je u zapisniku ostao samo - žuti karton. No Paredesa, igrača Boce Juniors će vjerojatno stići karma - očekuje se duža zabrana igranja utakmica.

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22.7.2026.
21:07
Sportski.net
Leandro ParedesFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna Reprezentacija
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