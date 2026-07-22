Širi se teorija zavjere: Argentina je morala izgubiti finale SP-a, u sve umiješan FBI

Nakon poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva, društvenim mrežama proširile su se teorije zavjere da je reprezentacija namjerno izgubila utakmicu. Tvrdnje se temelje na nekoliko viralnih narativa i "dokaza".

Dvije verzije priče

U središtu teorija su dva glavna objašnjenja za navodni namješteni poraz. Prva, znatno proširenija teorija, uključuje američki FBI. Prema tim navodima, agenti FBI-a ušli su u svlačionicu Argentine neposredno prije finalne utakmice. Razlog je navodno istraga koju FBI vodi protiv predsjednika Argentinskog nogometnog saveza, Claudija "Chiquija" Tapije, zbog sumnji u pranje novca od 300 milijuna dolara. Teorija tvrdi da je igračima zaprijećeno te im je naređeno da izgube utakmicu kako bi se izbjegle teže posljedice za savez i njegove čelnike.

Drugu verziju nudi bivši predsjednik kluba Independiente, Andres Dukatenziler. On tvrdi da je Argentina bila izložena golemim međunarodnim pritiscima da izgubi finale. Okidač je navodno bio transparent s porukom "Malvini su Argentina" koji su igrači istaknuli nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu. FIFA strogo zabranjuje političke poruke, a ovaj je čin navodno izazvao bijes svjetskih moćnika i stvorio pritisak na momčad.

'Dokazi' koji kruže internetom

Pobornici teorije zavjere svoje tvrdnje potkrepljuju s nekoliko elemenata. Kao ključni "dokaz" ističu neuobičajeno pasivnu i lošu igru Argentine u finalu. Reprezentacija, koja je do tada na turniru pokazivala borbenost i karakter, u finalnoj utakmici protiv Španjolske punih 122 minute nije uspjela uputiti udarac prema golu protivnika. Na kraju su imali samo dva udarca, od kojih nijedan nije išao u okvir gola, što je statistički nevjerojatno za momčad takvog kalibra.

Dodatnu pažnju privukao je i video iz tunela prije izlaska igrača na teren. Na njemu se vidi kako Lionel Messi govori suigračima da "zaborave ono što se dogodilo". Te su riječi, u kombinaciji s napetom atmosferom i navodnim suzama Enza Fernándeza, protumačene kao potvrda da se u svlačionici dogodilo nešto izvanredno. Kao dodatni argumenti navode se i tvrdnje da Messijeva obitelj nije prisustvovala utakmici te da se branič Cristian Romero na ceremoniji dodjele medalja nije rukovao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Unatoč viralnosti ovih teorija, za njih ne postoje nikakvi konkretni dokazi. Nema službene potvrde da su agenti FBI-a bili u svlačionici, niti postoje svjedočenja igrača ili vjerodostojni medijski izvještaji koji bi povezali ishod finala s istragom. Sami akteri, uključujući izbornika Lionela Scalonija, izjavili su da je pobijedila bolja ekipa te su poraz pripisali iscrpljenosti i taktičkoj nadmoći protivnika.