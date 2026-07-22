Olmo, jesi to ti? I što radiš u Zagrebu? Pehar svjetskih prvaka neočekivano osvanuo u centru grada

Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu MetLife u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1-0.

Nakon 39 dana natjecanja i 104 utakmice, doznali smo ime novog svjetskog prvaka. Španjolska je tako nakon 16 godina nakon slavlja u Južnoj Africi stigla do novog naslova svjetskog prvaka.

Španjolska je u ponedjeljak dočekala svoje junake, nove svjetske nogometne prvake. Procjene su da se na ulicama Madrida okupilo skoro dva milijuna ljudi kako bi proslavili drugu svjetsku titulu Furije.

No par dana kasnije pehar svjetskog nogometnog prvenstva pojavio se i u centru Zagreba. Dok gradjani prate glamur velikih sportskih spektakala, svatko od njih u sebi očito nosi neku životnu pobjedu - simbolično vrijednu upravo ovakvog pehara.

Tko god da je tajanstveni gospodin, nadamo se samo kako je titulu i zaslužio i kako će je dostojanstveno nositi.