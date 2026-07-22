Od modnih pista do sloma: Operacije i nasilni suprug skoro su je uništili, a ovako danas izgleda

Hrvatska manekenka Nina Morić danas slavi 50. rođendan. Rođena je 22. srpnja 1976. u Zagrebu, a svjetsku je slavu stekla krajem devedesetih godina nakon uspješne manekenske karijere u Italiji. Široj publici ostala je posebno upamćena po pojavljivanju u spotu za hit "Livin' la Vida Loca" Ricky Martin, nakon čega je postala jedno od najpoznatijih hrvatskih lica na međunarodnoj modnoj sceni.

Osim karijere, Nina je godinama punila naslovnice i zbog privatnog života, ponajviše braka s talijanskim fotografom Fabrizio Corona, s kojim ima sina Carlosa. Njihov buran odnos, razvodi i javne svađe često su bili tema talijanskih i hrvatskih medija.

Posljednjih godina mnogo se govori i o njezinoj fizičkoj transformaciji. Sama Nina u više je navrata otvoreno govorila o estetskim zahvatima te je talijanskim medijima priznala da je dio njih napravila pod pritiskom nesigurnosti i želje da udovolji tadašnjem suprugu. U kasnijim intervjuima poručila je da žali zbog nekih odluka te da više ne želi pretjerivati s estetskim korekcijama.

U nastavku galerije prisjetite se kako se izgled Nine Morić mijenjao kroz godine.