Što se dogodilo Nini Morić? Iznenadila neobičnim potezom

Hrvatska manekenka s talijanskom adresom Nina Morić (49) povukla je neočekivani potez na društvenim mrežama i iznenadila brojne fanove.

Naime, nekada najljepša Hrvatica i jedna od najuspješnijih manekenki s domaće scene, s Instagrama je uklonila gotovo sve fotografije te ostavila tek tri stare objave. Njezin potez izazvao je lavinu reakcija, a mnogi se pitaju što se krije iza takve odluke.

Još veću pažnju privukla je njezina nedavna objava u Instagram pričama, koju je zatim trajno spremila u naglaske.

"Svijet je niskobudžetni film – s lošim glumcima, lošijim scenarijem i redateljem koji je preloš da bi se popravio", napisala je.

Podsjetimo, njena manekenska karijera započela je još 1996. godine kada je Nina sudjelovala na natjecanju "Elite Look of the Year" gdje je osvojila drugo mjesto. Nakon toga je počela raditi za prestižne modne kuće u Milanu. Godine 1998. osvojila je prvo mjesto na istom natjecanju, a ubrzo nakon toga, točnije s 18 godina, počela je raditi na svom izgledu.

Udavala se dva puta, prvi put za Fabrizija Coronu s kojim je u trinaestogodišnjem braku dobila sina Carlosa te drugi put 2013. godine za Massimiliana Dossija od kojeg se razvela iste godine.

