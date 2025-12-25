Umro legendarni glumac iz Prijatelja i Seinfelda: Obitelj i kolege se opraštaju od njega

Pat Finn (60), američki glumac poznat po ulogama u hit serijama poput Prijatelja, Seinfelda i U dobru i zlu (The Middle), preminuo je 22. prosinca u svom domu u Los Angelesu nakon borbe s rakom koja je trajala od 2022. godine. Komičar i majstor improvizacije iza sebe ostavlja bogatu karijeru i brojne obožavatelje.

Bogata televizijska karijera

Finnova prva televizijska uloga bila je 1995. godine u seriji The George Wendt Show, a između 1995. i 1997. imao je ponavljajuću ulogu u seriji Murphy Brown. Široj publici postao je poznat 1998. kao Joe Mayo u Seinfeldu, a gostovao je i u hit serijama poput Kralj Queensa, Prijatelja, Lude sedamdesete i Dr. House. U Prijateljima se pojavio u dvije epizode kao dr. Roger, partner Monice Geller.

Najviše će ga publika pamtiti po ulozi Billa Norwooda u humorističnoj seriji U dobru i zlu (The Middle), u kojoj se pojavljivao tijekom osam sezona, od 2011. do 2018. godine. Od filmskih uloga ističu se It’s Complicated (2009.) i Santa Paws 2: The Santa Pups (2012.).

Improvizacija i predavanje

Osim glume, Finn je bio cijenjeni improvizator te je predavao na Sveučilištu Colorado kao izvanredni profesor. Bio je član improvizacijske trupe Beer Shark Mice. U objavi na društvenim mrežama, njegova obitelj je napisala: „Pat nikada nije upoznao stranca – samo prijatelje koje još nije poznavao“ te dodala da je živio „svoj život u potpunosti – s radošću i bujnošću“.

Oproštaj kolega i obitelji

Od Finna se oprostio i kolega Richard Kind: „Nema ljubaznije, nježnije, smješnije, prizemljenije osobe koju biste mogli susresti. Uvijek pozitivan, pomaže ti da budeš smješniji i bolji. Sjajan otac, sjajan tip.“

Iza Pat Finna ostali su supruga Donna, troje djece, roditelji te braća i sestre.

