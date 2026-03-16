Svi pojure kad država daje novac: Iz Fonda otkrili zašto je Hrvatska i dalje na europskom dnu

Iako se poticaji za kupnju električnih vozila redovito razgrabe u rekordnom roku, Hrvatska je i dalje pri samom dnu Europske unije po broju takvih automobila na cestama.

RTL Danas razgovarao je sa Žarkom Latkovićem iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je objasnio zašto je to tako, najavio nove, izdašne poticaje te se osvrnuo na kritike o metodi "najbržeg prsta" kao ključnom kriteriju za dobivanje državnog novca.

Javni poziv za kupnju vozila na alternativna goriva, a koliki je bio interes kome je bio namijenjen i ono najvažnije koliko je bilo ovih sretnika.

"Evo kroz ovaj javni poziv financirat ćemo gotovo 2.500 vozila na električni pogon. Ovdje bih samo napomenuo da ovaj poziv koji smo sada zatvorili drugi krug poziva koji smo imali u listopadu prošle godine kroz koji smo osigurali 21,2 milijuna eura za sufinanciranje upravo ovih vozila na alternativni pogon. Kroz obradu svih prijava, nakon što smo sve evoluirali, vidjeli smo da prihvatljivih prijava ima za 18 milijuna eura, a kako je Vlada Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurala 21,2 milijuna, tada smo odlučili i 3,2 milijuna raspisati ponovno drugi krug ovog poziva, a kako bi svi oni koji nisu eventualno na prošlom pozivu uspjeli dobiti svoje vozilo, odnosno zbog neke administrativne poteškoće nisu ušli u prihvatljive prijavitelje, ali mogu se sada prijaviti tako da smo na ovaj poziv imali 356 prijava. Sada krećemo u obradu i vidjet ćemo koliko će biti pozitivnih."

Koliko mislite da bi moglo biti pozitivno?

"Pa mi vjerujemo da su sada ti korisnici ispravili svoje pogreške iz prvoga kruga i da bi tu mogao biti prosjek čak i do 95 posto prolaznosti."

No, i dalje se bira metodom najbržeg prsta?

"Evo ja ne bih rekao da mi to biramo metodom najbržeg prsta. Vidljivo je iz ova dva poziva da su svi potencijalni prijavitelji uspjeli se prijaviti na ovaj javni poziv. Mi smo ovdje osigurali prijave i za naše poduzetnike i za naše obrtnike, tako da vjerojatno postoji i manji broj korisnika koji nisu uspjeli dobiti sada sredstva, ali idu novi pozivi i bit će ih u ovoj godini."

Koja je alternativa najbržem prstu?

"Kada gledamo neku alternativu, to bi bio, recimo, javni natječaj, ali tada tu imamo nekakvo bodovanje, a teško da možemo bodovati vozila. Kako možemo bodovati dvije različite marke vozila nekim različitim bodovima, a opet u konačnici svako električno vozilo postiže onaj cilj koji nam je svima važan, a to je ušteda CO2 i smanjenje ovih lebdećih čestica koje neposredno utječu na zdravlje i kvalitetu života naših sugrađana."

Hvali se i slovenski model, u kojem kada netko kupi automobil i onda dobije novac natrag - što mislite o tome?

"Zasad se odlučili za ovakav model, ali mi smo svakako uvijek u kontaktu s našim partnerima, a to su Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora i Udruge građana koje se bave ovom održivom mobilnošću. Prvenstveno tu mislim na udrugu Strujni krug, tako da smo, evo i ovaj mjesec imali sastanak s njima vezano upravo za buduće pozive koje pripremamo u ovoj godini. Da li ih možemo nadograditi, da možemo redefinirati iznose poticaja, kako ih prilagoditi tako da budu što transparentniji, što jednostavniji, a opet, da ono što nam bude cilj - povećanje broja električnih vozila na našim cestama."

Slovenski model konkretno, je li on na stolu?

"Pa svakako jeste, Mi smo se dogovorili upravo s ovim našim potencijalnim partnerima da nam pripreme prijedloge koje ćemo mi zatim s njima razmotriti i definirati u našem novom javnom pozivu koji je planiran za treći kvartal u kojem će smjeru ići."

No, Hrvatska je i dalje na začelju Europske unije po broju električnih automobila na cestama - što mislite zašto?

"Ja mogu reći da gledamo Skandinaviju, gdje smo rekli da je 90 posto novih vozila su električna vozila. Ipak je tu jedno dugogodišnje, odnosno višedesetljetno ulaganje u energetsku učinkovitost i održivu mobilnost. Mi ovdje imamo i manju kupovnu moć nego i naša navika naših građana je da koriste ova klasična vozila, prvenstveno dizel, a onda tu imamo rasprostranjenost i same punionica. Svi se boje da li će moći s vozilom doći od jednog mjesta do drugog mjesta."

Dakle, problem je i u infrastrukturi?

"Tako je, za sada je, i to je nešto na čemu se radi. Infrastruktura se poboljšava iz godine u godinu, sve je bolja i bolja, tako da i Vlada Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurala novi program koji je objavljen 4. ožujka ove godine. Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture objavilo poziv vrijedan 32 milijuna eura za izgradnju 1300 novih punionica na našim cestama."

No, imate li neku računicu koliko se isplati kupiti skuplje znatno skuplje električne automobile, pogotovo u kontekstu trenutačnog zbivanja na Bliskom istoku?

"I kad gledamo taj dio, vidimo da je još uvijek u Hrvatskoj električno vozilo - drugo vozilo u kućanstva. Ono što vidimo kod mlađe generacije da se oni odmah odlučuju na električna vozila - upravo zbog ovoga što se događa u našem susjedstvu na Bliskom istoku. Mi imamo sreću što je Vlada Republike Hrvatske kroz ograničavanje cijena goriva osigurala dostupnost još uvijek tog energenta našim sugrađanima, ali i održivoj mobilnosti. Elektrifikacija našeg voznog parka je nešto što je budućnost. A posebno tu možemo istaknuti pozive Fonda koji su imali kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća i sufinanciranje ugradnje kućnih punionica, tako da kad imate nekog naše građanina koji je izgradio fotonaponsku elektranu na kućnu punionicu i dobio vozilo sufinanciranje, on je zaokružio taj jedan krug i on je samodostatan u ovom svijetu."

Planira li Fond nove pozive za građane?

"U trećem kvartalu ove godine planiran je veliki javni poziv 20 milijuna eura gdje će prijavitelji biti fizičke osobe, odnosno građani. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije trenutačno ima otvoren poziv vrijedan 45 milijuna eura za poduzetnike koji se bave taksi prijevozom dostavom i car sharing-om, a u četvrtom kvartalu, također Ministarstvo zaštite okoliša, planira raspisivanje još jednog poziva, također vrijednog 45 milijuna eura i modernizaciju svog fonda. Tu je riječ o financijskim instrumentima s malo različitih poziv do sada, a on će biti raspisan u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak."