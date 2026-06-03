Obilne kiše uzrokovale totalni kolaps u Dalmaciji! 'Ovo je stvarno bilo za pamćenje'

Prometni kolaps diljem Hrvatske! Na autocesti A1 zbog vožnje u suprotnom smjeru došlo je do teške nesreće s više ozlijeđenih. Istodobno, grmljavinsko nevrijeme donijelo je probleme u Dalmaciji - poplavljene prometnice, sudari i brojne vatrogasne intervencije.

Između čvorova Split i Bisko vozač je na autocestu ušao u pogrešnom smjeru i prouzročio prometnu nesreću. Sudjelovala su četiri automobila, a više je ljudi ozlijeđeno.

"Tri osobe su zatražile liječničku pomoć. Prema informacijama kojima raspolažemo, ne bi se trebalo raditi o posebno teškim ozljedama. Svi su bili pri svijesti", rekao je Tino Milat, glasnogovornik PU splitsko-dalmatinske.

Bujice paralizirale promet

Policija poziva građane na oprez i zbog vremenskih neprilika. Bujične poplave paralizirale su promet diljem Splita, a zbog naleta vjetra i obilne kiše vatrogasci su intervenirali na području Žrnovnice, Solina, Žnjana i Mejaša.

"Svaku veliku kišu imamo problem s oborinskim vodama, od kuća koje su sa sjeverne strane zgrade. Uvijek isti problem, cijela garaža nam popliva. Sad se to desilo i s liftom. Strojarnica od lifta je poplivala. Sad se voda povukla, ali evo, zovu opet neke oborine", rekla je Keti Kukoč iz Splita.

Kolaps zbog lančanog sudara

Zbog lančanog sudara četiriju vozila došlo je do potpunog kolapsa na jednoj od ključnih prometnica prema centru Splita. Čeka se satima u kolonama.

"U ulici Domovinskog rata se zbog toga dogodio poveći zastoj. Policijski službenici obavljaju očevid na mjestu događaja i ubrzavaju promet koliko je to moguće", rekao je glasnogovornik PU splitsko-dalmatinske.

Kolaps i na zadarskom području

Uz Split, najteže posljedice nevremena zabilježene su jutros na zadarskom području.

U dva slučaja kod Vruljice izvlačili su automobile iz šahtova prekrivenih vodom, dok je na jednom mjestu grana pala na električni stup.

Vodene bujice diljem Zadra i Biograda otežavale su promet. Riječ je kritičnim točkama, koje plave kod obilnih kiša.

"U samom gradu Zadru, imali smo jedno uklanjanje grana sa žica električne mreže i jedno izvlačenje vozila koje je upalo u šaht na prometnici. A što se tiče županije imali smo pet ispumpavanja na prostoru Biograda, Svetog Filip Jakova i Tkona", rekao je Boris Jović, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Meteorologinja najavila smirenje vremena

U Splitu i Zadru u iznimno kratkom vremenu palo je između 50 i 100 litara kiše po četvornom metru što je uzrokovalo bujične poplave.

"Sutra će biti pretežno sunčano, opet malo toplije, na suncu u unutrašnjosti oko 25, na Jadranu 27 stupnjeva. A onda u petak opet pljuskovi, ali neće biti ovako dramatično kao danas", rekla je Damjana Ćurkov Majaroš, meteorologinja RTL-a.

Dok do potpunog smirivanja ne dođe, sve službe s terena pozivaju na pojačan oprez.

'Ovo je bilo za pamćenje'

U poslijepodnevnim satima vrijeme se u Splitu smirilo, a oblaci su se premjestili prema jugu Dalmacije. Tijekom cijelog dana na području Splita žurne su službe imale pune ruke posla. Situacija u prometu sada je nešto bolja, ali se i dalje osjećaju repovi na žilama kukavice. Problem je i dalje na istoku grada gdje se stvaraju velike gužve.

Više informacija o današnjim intervencijama dao nam je Predrag Goleš, voditelj smjene JVP Split.

Koliko su Vam problemi u prometu danas stvarali probleme tijekom intervencija?

Promet je uvelike otežao naše intervencije, u smislu da smo trebali dosta vremena - od 20 minuta pa i više da bismo došli na određenu lokaciju za pomoći ugroženim ljudima u poplavama.

Nasreću, ljudski životi danas nisu bili ugroženi, ali ste imali 30-ak intervencija tijekom dana?

30 intervencija, sve je počelo nekih 15 minuta do 12. Nama je značajno reći da ništa od značajnijih i javnih prostora nije bilo ugroženo, ljudske žrtve nisu bile u pitanju, osim u prometnoj nesreći gdje su bile četiri osobe ozlijeđen. U Splitu je bio lančani sudar, četiri vozila i bile su četiri ozlijeđene osobe, dvije teže. Što se tiče intervencija, neke su još u toku, a ovaj glavni dio smo uspjeli sanirati.

Najviše posla bilo je na istočnom dijelu grada.

Tako je, može se reći da je taj dio više dobio. Podatak - naše društvo koje djeluje na Slatinama nije imalo niti jednu intervenciju. Tamo, tako reći, kiše nije ni bilo. Kaštela su isto tako prošla bez kiše. Najveći je dio bio Split i Solin, što mi znamo ovdje, iz naše županije.

Ovo nije ništa neuobičajeno za Vas, Vi ste u Vašem profesionalnom životu vidjeli svašta. Jesu li, iz Vaše perspektive, ovo možda nekakvi ekstremi?

Pa iz moje nije, mi smo navikli, nama je ovo uobičajeno da neki ovakav nalet donese veću količinu oborina u kratkom vremenu. I prijašnjih godina smo imali ispumpavanja, ali nismo imali ovakve prometne gužve. Ovo je stvarno bilo za pamćenje.

Kada očekujete da bi promet trebao početi funkcionirati u potpunosti?

Pa ne znam, u kasnijim satima. Od tog trenutka je nastala gužva i kasnije se sve nagomilavalo, i ljudi koji idu s posla i ovi koji idu u nabave zbog praznika.