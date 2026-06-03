Obilna kiša se obrušila na Split: Automobili i autobus zaglavili usred vodene bujice

Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je u srijedu dijelove Jadrana, a u ranim poslijepodnevnim satima premjestilo se na šire splitsko područje.

Oko 12.30 sati, silovito kišno nevrijeme obrušilo se na Split i okolicu, a obilna kiša i vodene bujice uzrokovale su prometni kolaps na prometnicama grada. Na fotografijama s lica mjesta vidi se kako su usred bujice zaglavili brojni automobili, ali i autobus.

Fotografije s lica mjesta

Dalmacija Danas javlja da je promet krajnje usporen, pa se tako na ulazu u grad iz smjera Stobreča vozi brzinom do 20 kilometara na sat.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da Hrvatsku u srijedu čeka pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i grmljavinom. Dodali su da je u Dalmacije moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Postupno razvedravanje sa zapada očekuje se navečer i u noći.

U galeriji pogledajte prizore iz Splita.