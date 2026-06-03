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Upaljeni alarmi u cijeloj zemlji, DHMZ: 'Očekuju nas pljuskovi, grmljavina i obilne oborine'

Upaljeni alarmi u cijeloj zemlji, DHMZ: 'Očekuju nas pljuskovi, grmljavina i obilne oborine'
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Screenshot DHMZ

Sve najnovije informacije o vremenu diljem Hrvatske pratite na portalu net.hr

3.6.2026.
7:42
Hinadanas.hr
Srecko Niketic/PIXSELL/Screenshot DHMZ
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Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. 

Meteorolog Ribarić: 'Moguće je jače nevrijeme'

7.35 - Što nas čeka u idućim satima u RTL Direktu sinoć je objasnio RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

"Prva dva stupnja meteoalarma. Nije razlog za paniku, ali svakako za oprez. Naime, radi se o jednoj klasičnoj, možemo reći ranoj ljetnoj promjeni vremena, a ona će biti nagla i možemo reći čak brzopotezna u cijeloj zemlji sa zapada prema istoku i jugu", kaže Ribarić. 

Moguća je i tuča i olujni udari vjetra. 

"To je nekako u ovom dobu godine standardno. Dakle, grmljavinska sezona je krenula. Još uvijek je zrak dovoljno hladan po visini, a grije se kopno i more. I onda imamo tu nestabilnu situaciju gdje može se dogoditi uz pljuskove i jača grmljavina. U ovom slučaju očekuje se, dakle, grmljavinsko nevrijeme, prije svega oko Istre na Kvarneru, čak i zadarsko područje. Naglasak se stavlja na obilniju količinu oborine. Dakle, moguće su one bujične, pa i urbane poplave", poručio je. 

Cijeli razgovor možete pogledati OVDJE

Upaljen žuti i narančasti alarm

7.30 - Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, a navečer i u noći sa zapada postupno će se razvedriti.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i buru.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 19 do 24 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža.

Diljem Hrvatske upaljen je žuti alarm, a u  riječkoj i splitskoj regiji i narančasti. 

Upaljeni alarmi u cijeloj zemlji, DHMZ: 'Očekuju nas pljuskovi, grmljavina i obilne oborine'
Foto: DHMZ

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaPromjena VremenaGrmljavinaTučaDhmz
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