Stiže izražena ciklona, meteorologinja otkrila detalje: 'Moguće je jače nevrijeme'

Nakon kratkotrajnog smirivanja u srijedu nam se sa zapada približava nova, izražena ciklona koja će nam donijeti veliku, ali i brzu i naglu promjenu vremena. Njen utjecaj zahvatit će nas već tijekom noći, a kroz dan će se premještati na istok preko naše zemlje

Već noćas na zapadu oblačno s kišom, lokalno i uz pljuskove praćene grmljavinom. Kiša će biti jaka i obilna - i na Jadranu i u gorskim područjima, a sve skupa prema sredini srijede pomicat će se istočnije. Istok i jug zemlje ujutro će još imati i sunčanih razdoblja, bit će promjenjivo oblačno i uglavnom suho što će se i te kako promijeniti tijekom dana!

Drugi dio dana u središnjem dijelu unutrašnjosti oblačan uz jaku kišu, lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. Uz takvo vrijeme bit će i jakih udara sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, a temperatura će onda biti nešto niža nego u utorak - uglavnom oko 20 Celzijevih stupnjeva. Na istoku će drugi dio dana biti kišovit i u znaku nestabilnog vremena. Mogući su jaki pljuskovi praćeni grmljavinom, uz njih jaki pa i olujni udari sjeverozapadnjaka. Ovdje je moguće i jače nevrijeme uz obilnu kišu!

Na južnom Jadranu poslijepodne također vrlo nestabilno uz česte pljuskove i grmljavinu. Moguće je jače nevrijeme uz veliku količinu kiše, osobito na krajnjem jugu gdje će u srijedu još puhati jako jugo. U sjevernoj Dalmaciji zapuhat će jak sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu krajem dana bura s jakim udarima. Na zapadu zemlje gdje će kiša početi već noćas, u srijedu krajem dana prestanak kiše i razvedravanje, a pljuskovi ako ih bude bit će slabiji. Najviša temperatura i ovdje niža nego u utorak, uglavnom od 20 do 22 ili 23 stupnja.

Što nas čeka sljedećih dana?

U četvrtak opet sunčan dan, manje nestabilnosti moguće su uglavnom u gorskom dijelu, ali u petak opet promjenjivo uz pljuskove, no ti pljuskovi bit će slabiji i manje izraženi nego u srijedu! Za vikend promjenjiva naoblaka, ali uglavnom suho. Manji pljuskovi mogući su u gorskom dijelu pa i u gorju središnje unutrašnjosti, no sve ove nestabilnosti bit će daleko slabije i s manje kiše nego ovo što nas čeka u srijedu! Temperatura u blagom porastu, a jutarnja bez promjena!

Na Jadranu pretežno sunčani dani osim petka kad će na sjevernom i srednjem dijelu biti lokalnih pljuskova, moguća je i grmljavina. Puhat će uglavnom maestral tijekom dana, a bit će postupno i sve toplije - početkom idućeg tjedna približit ćemo se opet 30 Celzijusovih stupnjeva.

U srijedu dakle kišovit i vrlo nestabilan dan u kojem će biti grmljavine, jake kiše i olujnih udara vjetra - više manje ta prognoza se odnosi na sve krajeve. Sunčanije već od četvrtka!