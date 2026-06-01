FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLJUSKOVI I GRMLJAVINA /

Susjedima stižu tri fronte: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj, evo gdje je moguće nevrijeme

Susjedima stižu tri fronte: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj, evo gdje je moguće nevrijeme
×
Foto: Marin Tironi/PIXSELL/Ilustracija

Pljuskovi i grmljavina mogući su u ponedjeljak i u Hrvatskoj

1.6.2026.
10:11
Erik Sečić
Marin Tironi/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Vremenska fronta u nedjelju je sa sjeverozapada stigla do Alpa, a u ponedjeljak prolazi preko Slovenije, javlja portal 24.ur.com.

Slovenski meteorolozi najavljuju oblačno i kišovito prijepodne, osobito na jugu zemlje gdje će biti i grmljavinskih nevremena. Sredinom dana djelomično će se razvedriti, no poslijepodne ponovno postoji mogućnost pljuskova i grmljavine. 

Najviše dnevne temperature kretat će se između 19 i 24, a u Goriškoj i slovenskoj Istri mogu ići i do 26 Celzijevih stupnjeva. 

"Prvi tjedan meteorološkog ljeta donosi nam prilično raznolike vremenske događaje. Vjerojatno će nas prijeći tri vremenske fronte - prva u ponedjeljak, druga u srijedu, a treća najvjerojatnije u petak", navodi Brane Gregorčič, dežurni prognostičar slovenske meteorološke službe (ARSO).

Dodaje kako će između biti i sunčanih razdoblja, no neće biti značajnijih vrućina. "Jutarnje temperature bit će između 10 i 15, najviše dnevne od 20 do 25, a pred kraj vikenda možda i nekoliko stupnjeva iznad 25", ocijenio je prognostičar. 

Podsjetimo, dijelove Slovenije u nedjelju su pogodile oluje. Tuča ja padala na području Pohorja, a jače nevrijeme zabilježeno i na području Vuzenice. 

Susjedima stižu tri fronte: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj, evo gdje je moguće nevrijeme
Foto: 24ur.com

Alarm i u Hrvatskoj 

Pljuskovi i grmljavina mogući su u ponedjeljak i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog te dvije pojave za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju upalio je žute alarme, koji predstavljaju potencijalno opasno vrijeme.

Susjedima stižu tri fronte: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj, evo gdje je moguće nevrijeme
Foto: DHMZ

U istoj boji nalaze se zapadna obale Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjeverna i srednja Dalmacija, ali zbog potencijalne opasnosti od pojačanog do jakog vjetra. 

SlovenijaVrijemeVremenska PrognozaHrvatskaDhmz
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike