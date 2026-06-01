Susjedima stižu tri fronte: Alarmi upaljeni i u Hrvatskoj, evo gdje je moguće nevrijeme

Vremenska fronta u nedjelju je sa sjeverozapada stigla do Alpa, a u ponedjeljak prolazi preko Slovenije, javlja portal 24.ur.com.

Slovenski meteorolozi najavljuju oblačno i kišovito prijepodne, osobito na jugu zemlje gdje će biti i grmljavinskih nevremena. Sredinom dana djelomično će se razvedriti, no poslijepodne ponovno postoji mogućnost pljuskova i grmljavine.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 19 i 24, a u Goriškoj i slovenskoj Istri mogu ići i do 26 Celzijevih stupnjeva.

"Prvi tjedan meteorološkog ljeta donosi nam prilično raznolike vremenske događaje. Vjerojatno će nas prijeći tri vremenske fronte - prva u ponedjeljak, druga u srijedu, a treća najvjerojatnije u petak", navodi Brane Gregorčič, dežurni prognostičar slovenske meteorološke službe (ARSO).

Dodaje kako će između biti i sunčanih razdoblja, no neće biti značajnijih vrućina. "Jutarnje temperature bit će između 10 i 15, najviše dnevne od 20 do 25, a pred kraj vikenda možda i nekoliko stupnjeva iznad 25", ocijenio je prognostičar.

Podsjetimo, dijelove Slovenije u nedjelju su pogodile oluje. Tuča ja padala na području Pohorja, a jače nevrijeme zabilježeno i na području Vuzenice.

Alarm i u Hrvatskoj

Pljuskovi i grmljavina mogući su u ponedjeljak i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog te dvije pojave za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju upalio je žute alarme, koji predstavljaju potencijalno opasno vrijeme.

U istoj boji nalaze se zapadna obale Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjeverna i srednja Dalmacija, ali zbog potencijalne opasnosti od pojačanog do jakog vjetra.