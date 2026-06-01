Pet legendarnih utrka koje su zauvijek obilježile glamur i dramu Velike nagrade Monaka

Velika nagrada Monaka dragulj je u kruni Formule 1. Njezine glamurozne ulice bile su pozornica za nevjerojatne drame, a neke utrke istaknule su se po svojoj nepredvidljivosti. Ovo je pet priča koje najbolje sažimaju zašto je Monako utrka kao nijedna druga u kalendaru.

1996: Nevjerojatna pobjeda iz kaosa

Kiša je 1996. stvorila potpuni kaos. Od dvadeset dva bolida koja su startala, ciljnu ravninu prešla su samo tri, što je i danas rekord. U takvim uvjetima, Francuz Olivier Panis, startajući s četrnaestog mjesta u Ligieru, iskoristio je odustajanja favorita poput Michaela Schumachera i Damona Hilla. Odvezao je utrku života i stigao do svoje jedine pobjede u karijeri, donijevši momčadi Ligier posljednji trijumf u povijesti.

1982: Komedija pogrešaka s pobjednikom iznenađenja

Završnica utrke iz 1982. s pravom nosi epitet jedne od najbizarnijih ikad. U zadnja tri kruga, činilo se da nitko ne želi pobijediti. Lider Alain Prost se slupao. Riccardo Patrese je preuzeo vodstvo pa se izvrtio. Didier Pironi je ostao bez goriva u tunelu, a ista sudbina zadesila je i Andreu de Cesarisa. U tom kaosu, Patrese je uspio ponovno pokrenuti svoj Brabham na nizbrdici i odvesti se do svoje prve pobjede u F1, ne znajući da je pobijedio kad je prešao ciljnu crtu.

1992: Epski dvoboj titana na ulicama Monte Carla

Nigel Mansell je u moćnom Williamsu dominirao cijelom utrkom, no sedam krugova prije kraja morao je u boks zbog labave matice na kotaču. Vodstvo je prepustio Ayrtonu Senni. Mansell se na svježim gumama vratio i u posljednjim krugovima stigao Brazilca. Uslijedio je legendarni dvoboj u kojem je Senna maestralno branio poziciju. Pobijedio je za samo dvije desetinke sekunde, a Mansell se kasnije našalio da je Sennin bolid odjednom postao "preširok".

1984: Rođenje legende na potopljenom asfaltu

Kiša je te 1984. svijetu otkrila magiju Ayrtona Senne. Mladi Brazilac, u nekonkurentnom Tolemanu, startao je s trinaestog mjesta. U nemogućim uvjetima vozio je kao u transu, pretičući rivale i brzo sustižući vodećeg Alaina Prosta. Utrka je kontroverzno prekinuta zbog pogoršanja uvjeta, upravo kada se činilo da bi Senna mogao preuzeti vodstvo. Pobjeda je pripala Prostu, ali svijet je vidio rođenje vozača koji će postati sinonim za Monako.

2008: Hamiltonov trijumf unatoč svim preprekama

Još jedna kišna drama donijela je pobjednika protiv svih izgleda. Lewis Hamilton je u McLarenu startao treći, ali je rano udario u ogradu i probušio gumu. Činilo se da je utrka za njega gotova. Ipak, zahvaljujući briljantnoj strategiji momčadi i njegovoj maestralnoj vožnji u promjenjivim uvjetima, uspio se vratiti. Kako se staza sušila, Hamilton je preuzeo vodstvo i zadržao ga do kraja, ostvarivši svoju prvu pobjedu u Monaku, ključnu na putu do prvog naslova.

Ove priče podsjećaju zašto je Monako poseban. U Monte Carlu je sve moguće i pobjednik se ne zna do kraja. Upravo ta neizvjesnost, spoj glamura i opasnosti, čini ovu utrku vječnom pozornicom na kojoj se stvaraju besmrtne sportske legende.