Plenković šokiran novim potezom DP-a: 'Imamo ozbiljne rezerve na stil Ivana Penave'

Na marginama 1. sjednice Otočnog vijeća u Postirama na Braču premijer Andrej Plenković se osvrnuo na najnovije istupe predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave oko povratka tzv. Herceg-Bosne i izbornih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

"Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome. Oni o tome nisu ništa čuli. Prema tome, mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa", kazao je premijer u ponedjeljak.

Plenković je pred novinarima istaknuo da nijedna hrvatska Vlada nije učinila više za Hrvate u Bosni i Hercegovini kao što je to učinila njegova u proteklih 10 godina.

"Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Hrvatska je bila ključna kada se donosila odluka o otvaranju pregovora, razgovorima o pristupanju EU, razgovorima s političkim predstavnicima najsnažnije političke stranke u Bosni i Hercegovini, a to je HDZ Bosne i Hercegovine, razgovorima s predstavnicima u Hrvatskom narodnom saboru, razgovorima s drugim akterima u Bosni i Hercegovini. I mi itekako dobro znamo što se u Bosni i Hercegovini zbiva", istaknuo je Plenković te prokomentirao istup koalicijskog partnera Ivana Penave.

"Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri - tu imamo ozbiljne rezerve na stil", dodao je.

Deklaracija Domovinskog pokreta

Domovinski pokret u ponedjeljak je objavio Deklaraciju o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ako njihov prijedlog ne bude prihvaćen, DP je najavio da će zatražiti oživljavanje Herceg-Bosne.

"Da budemo sasvim jasni: ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja – sasvim je jasno da, nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa „pro ante” – prije sporazuma – a to bi značilo povratak hrvatske republike HERCEG-BOSNE kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu!

Ponovno naglašavamo i podsjećamo sve da su Hrvati u BiH pristali uklopiti svoj hrvatski entitet – HERCEG-BOSNU – u Federaciju BiH isključivo i samo na zahtjev RH i ključnih potpisnika i garanata sporazuma. U suprotnom, nije postojao i ne postoji niti jedan razlog zašto bi Hrvati u BiH pristali biti tretirani drukčije od Srba u BiH, koji imaju svoj entitet i koji suvereno biraju svoje predstavnike", stoji u Deklaraciji DP-a.

"Kao što Srbi u BiH, kao konstitutivni narod, imaju pravo i mogućnost suvereno birati svoje nacionalne predstavnike, to pravo moraju imati i Hrvati. Mi ne tražimo ničiju milost, nego svoje suvereno pravo! Nikada više i ni pod kojim uvjetima ne smije postojati nikakva mogućnost da Hrvatima u BiH drugi narod bira predstavnike. Sada je krajnji čas da se "hrvatsko pitanje" u BiH riješi", zaključuje Ivan Penava.