Plenkovića dočekao robot! Naše kamere snimile susret: 'On može odgovarati?'

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak ujutro sudjeluje na 20. obljetnici osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Uz predsjednika Vlade, događaju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministar obrazovanja Radovan Fuchs, ministar graditeljstva Branko Bačić, zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša te kardinal Josip Bozanić.

Na ulazu su naišli na iznenađenje - dočekao ih je robot koji se potom obratio Plenkoviću. "Dobro došli na Hrvatsko katoličko sveučilište. Velika čast nam je ugostiti vas danas među našim studentima, nastavnicima i istraživačima. Želimo vam ugodan boravak i uspješan posjet našem sveučilištu. Dobro došli i hvala na posjetu", poručio je robot.

Može i odgovarati na pitanja

Plenković je s osmijehom promatrao robotovo izlaganje, nakon kojeg je upitao može li i odgovarati na pitanja, na što je dobio potvrdan odgovor. Plenković i ostali zatim su krenuli stepenicama, a robot im je prije toga mahao.

Podsjetimo, najavljeno je da će se Plenković susreti s rektorima hrvatskih sveučilišta i prorektorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te obići novouređene zgrade znanstvenog laboratorija i studentskog doma. Predviđeno je i njegovo prigodno obraćanje.

