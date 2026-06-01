FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE SNIMKU /

Plenkovića dočekao robot! Naše kamere snimile susret: 'On može odgovarati?'

Robot je mahao okupljenima

1.6.2026.
9:08
Erik Sečić
rtl danas
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak ujutro sudjeluje na 20. obljetnici osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Uz predsjednika Vlade, događaju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministar obrazovanja Radovan Fuchs, ministar graditeljstva Branko Bačić, zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša te kardinal Josip Bozanić

Na ulazu su naišli na iznenađenje - dočekao ih je robot koji se potom obratio Plenkoviću. "Dobro došli na Hrvatsko katoličko sveučilište. Velika čast nam je ugostiti vas danas među našim studentima, nastavnicima i istraživačima. Želimo vam ugodan boravak i uspješan posjet našem sveučilištu. Dobro došli i hvala na posjetu", poručio je robot. 

Može i odgovarati na pitanja 

Plenković je s osmijehom promatrao robotovo izlaganje, nakon kojeg je upitao može li i odgovarati na pitanja, na što je dobio potvrdan odgovor. Plenković i ostali zatim su krenuli stepenicama, a robot im je prije toga mahao. 

Podsjetimo, najavljeno je da će se Plenković susreti s rektorima hrvatskih sveučilišta i prorektorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te obići novouređene zgrade znanstvenog laboratorija i studentskog doma. Predviđeno je i njegovo prigodno obraćanje. 

U videu na vrhu članka pogledajte kako je izgledao susret. 

Andrej PlenkovićRobotHrvatsko Katoličko Sveučilište
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike