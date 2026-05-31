Palo rukovanje! Pogledajte susret Plenkovića i Milanovića, evo gdje su bili

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović nazočili su u nedjelju dodjeli javnih priznanja Grada Zagreba.

Njihov susret u Staroj gradskoj vijećnici prošao je kratkim i hladnim rukovanjem, nakon čega su sjeli jedan do drugoga i pratili ceremoniju, a potom i održali prigodne govore.

Plenković je istaknuo kako je njegova prva poruka ta da je Grad Zagreb prioritet Vlade te da u proteklih 10 godina nije bilo nijedne aktivnosti bilo kojeg resora, a da se nije nastojalo pomoći razvoju hrvatske prijestolnice.

"Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama - bilo da je riječ o organizaciji dočeka sportaša ili drugih tema - ali to je sve demokracija, to je sve utakmice", naveo je premijer. "Nastojat ćemo da svatko pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji", dodao je Plenković.

Milanović je pak poručio da kao Zagrepčanin promatra grad i gleda svaki detalj u njemu. "Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti - kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub – koji će, nadam se, postati još jači kada dobije stadion – nisam nikada navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije", istaknuo je predsjednik.

"Da bude jak, ponosan, stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj sintezi hrvatstva. I po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko milijuna ljudi takvih različitosti kao među nama nema. U tom duhu navijam za sve vaše projekte, to su i moji projekti. Čestitam Dan Grada Zagreba i neka naš Zagreb živi vječno", dodao je Milanović.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na već tradicionalnoj svečanosti za Dan grada uručio je Nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama za najviša postignuća i zasluge u promicanju znanosti, kulture, umjetnosti, sporta i drugih područja društvenog života.