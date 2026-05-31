Dim, buka i spaljene gume: Legalni Brzi Žestoki kreirali kaos nadomak Zagreba

Zapadni prilaz Zagrebu proteklog je vikenda postao epicentar regionalne automobilske scene. Miris spaljenih guma, zaglušujuća rika nabrijanih motora i oblaci dima koji su se nadvili nad trgovačkim centrom Westgate bili su nepogrešiv znak da se u grad vratio najočekivaniji oktanski događaj sezone. U subotu, 30. svibnja, održan je prvi dan treće runde Donut International Cupa, popularnog DONUT Drifta 09, koji je poslužio kao eksplozivna uvertira u nedjeljno finale.

DONUT Drift 9 spektakl gledajte 31. svibnja na platformi Voyo od 15 sati.