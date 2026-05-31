Westgate u nedjelju domaćin legalnih Brzih i Žestokih: 'Bit će kao u Tokyo Driftu'

DONUT Drift 9 bit će nešto posebno, pravi spektakl! Westgate će biti domaćin DONUT Drift 9 eventa koji će okupiti najbolje driftaše regije.

Zašto je Donut 09 poseban otkrio je u razgovoru za portal Net.hr trenutno desetoplasirani vozač Marino Vukelić:

"Očekujem puno snažnih i brzih krugova, puno paljenja guma i 'guštanje' publike koja nas je došla podržati", započeo je Vukelić pa nastavio:

"Za razliku od Splita ova staza u Zaprešiću je puno brža i agresivnija i to zato je zabavnija. Naravno to utječe i na pripremu jer se auto i vozač moraju prilagodit za svaki zavoj i posebnost staze", kaže nam naš sugovornik kojeg smo upitali nada li se da će se približiti vrhu.

"Vjerujem da se mogu približiti i da ću napraviti novi dobar rezultat. Imam novi motor koji je duplo jači i brži, ali on se mora tek prilagodit. Na kraju krajeva, jedanput mi je jedan rally vozač rekao da se ne dobivaju utrke na prvom zavoju", otkrio je Vukelić kojeg smo upitali za završnu misao.

"Stvarno sam uzbuđen jer će to biti poseban event. Cijeli će ugođaj biti kao Tokyo Drift' film", zaključio je splitski vozač.

Donut 09 moći čete pratiti na platformi VOYO 31. svibnja od 15:00.