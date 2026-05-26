Može li 'Doktor' iz Splita preuzeti vrh? Svi gledaju što će napraviti: 'Spreman sam 100%'

Nakon spektakularne pobjede na domaćem terenu u Splitu, iskusni drifter Ivo Znaor s nestrpljenjem iščekuje treću rundu DONUT Međunarodnog kupa. Pitanje koje se nameće među zaljubljenicima u oktansku scenu jest može li iskoristiti zamah i na nadolazećoj utrci Donut 09 preuzeti vodeću poziciju u ukupnom poretku od Marka Brdeka. Vikend na Westgate Cityju donosi nove izazove i mogao bi biti ključan za rasplet prvenstva.

Sezona puna preokreta

Ovogodišnja sezona, prva koja se boduje za državni kup pod okriljem Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS), započela je iznimno napeto. Na otvaranju sezone na poligonu Bugatti Rimac u Mičevcu slavio je Marko Brdek, aktualni prvak Croatian Drift Challengea, poslavši jasnu poruku konkurenciji.

"Auto je radio besprijekorno i zato s nestrpljenjem očekujem početak nove sezone", izjavio je Brdek uoči prve utrke, a pobjedom je potvrdio svoja visoka očekivanja. No, splitska utrka donijela je preokret. U uzavreloj atmosferi na Stinicama, Ivo Znaor, poznat i kao "Doktor", pokazao je zašto je jedan od najcjenjenijih vozača u regiji i odnio pobjedu.

Foto: Denis Dex Marijanovic

Tom pobjedom opasno se približio vodećem Brdeku, a iako točni bodovni razmaci nisu javno objavljeni, navodi se da su razlike minimalne. Pritisak sada raste, a prvenstvo ulazi u fazu u kojoj svaka pogreška može skupo stajati.

Put povratka iskusnog Splićanina

Za 35-godišnjeg Ivu Znaora ovo je sezona potvrde nakon što je od 2016. do 2022. godine pauzirao s natjecanjima. Njegova ljubav prema automobilima seže u djetinjstvo.

"U automobile sam se zaljubio još s četiri godine. U to me uvukao moj otac i njegov BMW E28. On je nažalost poginuo u ratu, a ja sam se zakleo da ću jednog dana biti prvak i u tome sam uspio", objasnio je Znaor svoje emotivne početke u razgovoru za portal Net.hr. Uspio je već 2012. godine, kada je s BMW-om E30 postao prvak Hrvatske.

Uslijedile su pobjede u Hrvatskoj i Sloveniji te drugo mjesto u Adria Drift Seriji. Nakon pauze, vratio se s novim projektom - BMW-om E46 328i s turbopunjačem koji razvija 400 konjskih snaga, a koji se pokazao kao odlično rješenje složeno za relativno malo novca. Iako je prošle sezone imao tehničkih problema, ove godine je spreman za najviše domete.

"Prošle godine motor je radio sjajno, ali sam imao gomilu problema s pogonom. Nadam se da je to sad iza mene, a vozački sam ionako uvijek bio spreman sto posto", optimističan je Znaor, čija je pobjeda u Splitu dokaz da su problemi s pogonom sada prošlost.

Westgate kao ključna pozornica

Nadolazeća treća runda DONUT Međunarodnog kupa na parkiralištu Westgate Cityja donosi potpuno drugačiji izazov. Veliki prostor i moderan ambijent, ali prije svega noćna utrka, daju ovom natjecanju poseban karakter. Prošlogodišnja atmosfera na istoj lokaciji iznenadila je i publiku i vozače, a ove godine očekuje se još veći spektakl.

Novi raspored staze i vožnja pod reflektorima testirat će vještine svih vozača i mogle bi dodatno utjecati na rasplet u vrhu. Iako su Znaor i Brdek u fokusu, ne treba zanemariti ni ostale konkurente. Mladi i talentirani Toma Ostojić, drugoplasirani iz Splita, te prošlogodišnji prvak Adrian Petričević sigurno će tražiti svoju priliku za pobjedu i povratak u borbu za naslov.

S obzirom na Znaorovu nedavnu formu, pobjednički zamah iz Splita i minimalnu bodovnu razliku, preuzimanje vrha na Donut 9 utrci čini se kao vrlo realna mogućnost. Pritisak je sada na vodećem Brdeku da obrani svoju poziciju u novim, noćnim uvjetima. Pred nama je vikend ispunjen adrenalinom, dimom guma i neizvjesnom borbom za svaki bod koja će zasigurno oduševiti sve posjetitelje. Odgovor na pitanje tko će nakon Westgatea biti na vrhu saznat ćemo pod svjetlima reflektora.