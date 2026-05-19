Nabrijani auti i kontrolirani kaos: Evo zašto Hrvatska priča o legalnim Brzim i Žestokima

Nakon prve dvije runde DONUT međunarodnog kupa 2026., regionalna drift scena ulazi u možda i najuzbudljiviji dio sezone. Treća postaja prvenstva, DONUT 9, održava se 30. i 31. svibnja na Westgate Cityju, gdje vozače i publiku očekuju potpuno novi izazovi, a to su novi layout staze, veliki broj regionalnih natjecatelja i posebna večernja atmosfera koja je prošle godine upravo ovu lokaciju pretvorila u jedan od vrhunaca sezone. Inače, vozači koji se natječu u DONUT međunarodnom kupu u driftu odmilja su prozvali legalni Brzi i Žestoki.

U svijetu oktana, dima guma i zaglušujuće buke motora, gdje se brzi i nabrijani automobili kreću naizgled nekontrolirano, ali s kirurškom preciznošću koja se pretvara u svojevrsnu automobilsku umjetnost, drift vožnje postale su pravi hit, a Hrvati su potpuno poludjeli za ovim natjecanjem. Veliki broj ljudi dolazi na evente i vlada prava gužva na njima.

Što se dogodilo u dosadašnjem dijelu sezone?

Ovogodišnje prvenstvo otvoreno je na BUGATTI Rimac poligonu u Mičevcu u Zagrebu, nastavilo se na tehnički zahtjevnim splitskim Stinicama, a sada se seli na Westgate City, lokaciju koja donosi sasvim drugačiji karakter utrke. Veće brzine, noćni ambijent i atraktivna produkcija čine ovu rundu jednom od najiščekivanijih u kalendaru.

Sezona je službeno započela 18. i 19. travnja u Mičevcu, gdje je publika svjedočila najvećem openingu DONUT prvenstva do sada. Nova konfiguracija prostora, snažna produkcija i iznimno konkurentan grid postavili su visoku ljestvicu za ostatak godine.

Trenutni poredak i glavne priče sezone

Najviše je tada pokazao Marko Brdek, koji je pobjedom odmah na otvaranju poslao jasnu poruku konkurenciji da ove sezone cilja sam vrh ukupnog poretka. Njegov pristup od početka djeluje vrlo taktički, s naglaskom na konstantu i skupljanje ključnih bodova kroz cijelu sezonu.

Druga runda održana je početkom svibnja na splitskim Stinicama, jednoj od najposebnijih i najtehničkijih lokacija u DONUT kalendaru. Uska i zahtjevna staza, betonske barijere i publika tik uz akciju ponovno su stvorili jedinstvenu atmosferu po kojoj je Split već godinama prepoznatljiv.

Na takvom layoutu posebno su do izražaja došli vozači koji se najbolje snalaze u tehničkim uvjetima. Toma Ostojić odradio je jedan od najboljih nastupa vikenda i dodatno potvrdio da ove godine ozbiljno konkurira za vrh prvenstva. Ivo Znaor nastavio je s vrlo stabilnim rezultatima i ostao među najkonstantnijim vozačima sezone, dok je Marko Brdek, unatoč nešto opreznijem pristupu, zadržao vodeću poziciju u ukupnom poretku.

Nakon dvije odrađene utrke borba za naslov ostaje potpuno otvorena. Brdek trenutno drži prvo mjesto, ali bodovne razlike među vodećima nisu velike, što znači da bi Westgate City mogao značajno promijeniti stanje u prvenstvu.

Ivo Znaor prati ga u stopu i upravo bi njegova konstanta mogla biti ključna u dugoj sezoni. Toma Ostojić nakon odličnog rezultata u Splitu sve ozbiljnije ulazi u razgovore o potencijalnom kandidatu za naslov, dok publika s velikim zanimanjem prati i nastupe poznatih regionalnih imena poput Adriana Petričevića, aktualnog prvaka Hrvatske i prošlogodišnjeg DONUT prvaka, zatim Nikole Ilića, Erika Jankovića i drugih vozača koji u svakom trenutku mogu promijeniti rasplet prvenstva.

Glavne priče uoči DONUT 9 eventa jasno su definirane i fokus drift javnosti je prema ovim vozačima. Može li itko zaustaviti Marka Brdeka, hoće li Ivo Znaor preuzeti vrh, je li mladi as Toma Ostojić spreman za ozbiljan napad na naslov, te može li se prošlogodišnji prvak Adrian Petričević vratiti u borbu za sam vrh i još jednom potvrditi status jednog od najjačih vozača regionalne drift scene? Odgovore ćemo dobiti vrlo skoro.

Što nas čeka na Westgate Cityju

DONUT 9 održava se 30. i 31. svibnja na Westgate Cityju. Subota je rezervirana za dolazak timova, tehničke preglede, treninge, drift taxi vožnje i kvalifikacije, dok će nedjelja donijeti glavne eliminacijske dvoboje.

U nedjelju se voze Top 32 eliminacije kroz format direktnih duela sve do finala, što tradicionalno donosi najveću količinu adrenalina jer svaki prolaz ili pogreška mogu značiti nastavak natjecanja ili kraj vikenda. Westgate City već je prošle godine pokazao koliko posebnu atmosferu može ponuditi. Veliki prostor za publiku, odlična produkcija, besplatan parking i večernji ambijent stvorili su event koji je ostavio snažan dojam na posjetitelje, a organizatori ove godine dodatno razvijaju upravo taj noćni identitet utrke.

Uz sportski dio, posjetitelje očekuju drift taxi vožnje, car show, bogata ugostiteljska ponuda i cjelodnevni sadržaj za publiku, čime DONUT i dalje potvrđuje da nije samo motorsport natjecanje, nego događaj koji spaja sport, show, produkciju i zajednicu.

Treća runda prvenstva često se pokazuje ključnom za nastavak sezone. Nakon Mičevca i Splita vozači već imaju jasniju sliku konkurencije, ali Westgate City donosi potpuno drukčije uvjete i novu razinu pritiska. Novi layout, noćna vožnja i intenzitet direktnih eliminacija mogli bi imati velik utjecaj na ukupni poredak.

Za vodeće vozače ovo je prilika da potvrde svoju formu i dodatno učvrste pozicije, dok je za ostale Westgate možda najbolja šansa za povratak u utrku za naslov. Upravo zato DONUT 9 već sada djeluje kao jedna od najvažnijih utrka dosadašnjeg dijela sezone.