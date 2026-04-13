Adrian Petričević otkriva nam sve svoje tajne: 'Upravo tada sam se maknuo sa ceste'

Adrian Petričević, prošlogodišnji prvak koji je osvojio DONUT međunarodni kup i naslov prvaka Hrvatske unutar sustava Hrvatskog auto i karting saveza, u novu drift sezonu ulazi s jasnim ciljem da potvrdi status vozača kojeg svi žele pobijediti u ovom brzorastućem sportu. No konkurencija je ozbiljna...

Najuzbudljivija drift sezona u regiji počinje uskoro na atraktivnim hrvatskim lokacijama, a odabrane utrke iz Zagreba i okolice ove ćete sezone moći pratiti i na platformi VOYO. U organizaciji DONUT3logy-a, DONUT međunarodni kup 2026., najveće regionalno drift natjecanje, kreće 18. i 19. travnja na Bugatti Rimac poligonu. Kroz protekle tri godine i šest velikih događaja, DONUT3logy se profilirao kao vodeća platforma za drift i motorsport u regiji te okupio više od 25.000 gledatelja na svojim eventima, zbog čega se nova sezona iščekuje s velikim uzbuđenjem. Riječ je o natjecanju u kojem vozači prolaze zadanu stazu uz kontrolirano proklizavanje stražnjeg kraja automobila, dok suci ocjenjuju preciznost vožnje, kut proklizavanja, brzinu ulaska u zavoj i ukupnu atraktivnost nastupa. Uz dim, brzinu i bliske duele, drift iz godine u godinu privlači sve veći broj gledatelja, partnera i vozača iz cijele regije. DONUT međunarodni kup 2026. održava se kroz četiri velika eventa na vrhunskim lokacijama u Hrvatskoj, a otvaranje sezone DONUT 7 dolazi nakon zimske pauze upravo na Bugatti Rimac poligonu u Velikoj Gorici. Nakon toga karavana se seli u Split, zatim u Westgate shopping city, dok veliko finale ponovno stiže na Bugatti Rimac poligon u rujnu. Prva utrka sezone uvijek donosi prve odgovore i postavlja ton za nastavak prvenstva, ali i otvara pitanje tko je tijekom zime napravio najveći iskorak.

Adrian Petričević u razgovoru za Net.hr uvodi nas u tajne sporta, koji je od ilegalne ulične zabave prerastao u globalni fenomen. Petričević, jedno od vodećih imena na regionalnoj sceni, otkrio nam je kako je započela njegova ljubav prema proklizavanju, što je potrebno za uspjeh i zašto su drift borbe poput boksačkog meča.

DONUT Drift gledajte u nedjelju 19. travnja na Voyo.

Ljubav rođena na pješčanom parkingu

Kao i mnoge velike priče, i ova je počela skromno. Za Petričevića, sve je krenulo s četrnaest godina na jednom pješčanom parkingu u Splitu.

"Sa četrnaest godina sam prvi put osjetio što je drift kad sam s očevim autom, nekim prednjim pogonom, vozio i probao dići ručnu. Vidio sam kako mi bok odlazi, pa sam udarao kontru, kontrolirao ga. Tu sam se zaljubio u taj osjećaj", prisjeća se Petričević.

Ta početna iskra ubrzo se pretvorila u ozbiljnu strast. Čim je napunio osamnaest godina i položio vozački ispit, skupio je novac za najjeftiniji automobil sa zadnjim pogonom koji je pronašao na oglasu - popularni BMW E46. Prazni parkinzi na splitskim Stinicama postali su njegov poligon za vježbanje...

"Čim sam uspio nešto napraviti i zaraditi, čim sam napunio 18 godina, odlučio sam uložiti u sport i maknuti se s ceste. I evo nas danas, četiri godine kasnije, na poprilično visokom levelu u tom sportu. Nastavljamo gurat jako i nadamo se uskoro da ćemo doći do svjetskog levela", kaže Adrian Petričević.

Umijeće kontroliranog kaosa

Mnogi drift pogrešno doživljavaju kao puko proklizavanje, no Petričević objašnjava da je riječ o iznimno tehničkom i zahtjevnom sportu.

"Mehanika najmanje znači, najviše znači tko vozi. Drift je takav sport. Najviše u driftu znači tko vozi i kakav taj vozač ima skill", ističe on.

Cilj nije samo proći stazu, već to učiniti sa stilom koji suci ocjenjuju.

"Vozi se pod što većim kutem, sa što većom brzinom i moraš proći idealnu, zacrtanu liniju na stazi. I to ne samo s prednjim, nego i sa zadnjim dijelom auta", objašnjava.

Preciznost je ključna, jer svako odstupanje donosi negativne bodove.

"Zamislite da s 90 na sat dolazite u zavoj, u teškom ste proklizavanju, praktički izvan kontrole i morate naciljati liniju sa zadnjim kotačem. To je ogromno umijeće i treba ogroman skill."

Ples na rubu sudara

Prava drama, međutim, nastaje u takozvanim "twin" ili tandemskim borbama, gdje dva automobila istovremeno voze stazom. Natjecanje se odvija po klasičnom turnirskom sustavu, od najboljih 32 pa sve do finala.

"To je totalno druga dimenzija skilla", kaže Petričević.

"Prvi vozač vozi svoju idealnu liniju, a ovaj drugi iza njega mora mu se nabijati u vrata, biti što bliže. Ne samo da moraš raditi sve kao i vodeći, nego moraš i predvidjeti što će on napraviti, a da ga ne udariš." Upravo ta blizina i napetost čine sport toliko atraktivnim za gledatelje.

Najbrže rastući motorsport na svijetu

Atraktivnost i neizvjesnost razlozi su zbog kojih Petričević drift naziva "vjerojatno najbrže rastućim motorsportom na svijetu". Gledatelje privlači sirova akcija.

"Borbe su guste kao neki boksački meč. Auti se sudaraju, udaraju. Jako je zanimljivo za doći vidjeti i uživo i na televiziji", kaže.

Potencijal sporta prepoznao je RTL, koji će ove sezone prenositi natjecanja na svojoj platformi Voyo.

"Ova sezona je jako velika. RTL i Voyo, prepoznali su potencijal u druftu. To je velik korak za ovaj sport na našim prostorima jer će se DONUT kup u Driftu prenositi na Voyo", naglašava Petričević.

Prošle sezone njegov je tim osvojio tri od četiri prvenstva na Balkanu - hrvatsko, srpsko i balkansko. Ove godine ciljevi su još viši.

"Želimo pobijediti gdje god dođemo. Preko zime radimo novi auto i u teškom smo putu da ga završimo za prvu utrku."

Ambicija Adriana Petričevića je jasna. Ponoviti prošlogodišnji uspjeh i osvojiti prvo mjesto već na otvaranju sezone, 18. travnja. Dan poslije, 19 travnja, Voyo prenosi veliku drift bitku koju morate gledati.

