OKTANSKO LUDILO /

Prvak Hrvatske: 'Otac mi je poginuo u ratu i tada sam se zakleo da ću biti prvak'

U razgovoru za Net.hr na Donut Drift treningu na Bugatti Rimac poligonu u zagrebačkom Mićevcu Ivo Znaor nam je objasnio kako je on počeo

9.4.2026.
15:40
Sportski.net
Donut Drift jedno je od automobilističkih natjecanja koje ima svoje zaljubljenike, a možemo ih gledati kako rade atraktivne driftove i utrkuju se. Oktansko ludilo uistinu izgleda fenomenalno. U razgovoru za Net.hr na Donut Drift treningu na Bugatti Rimac poligonu u zagrebačkom Mićevcu Ivo Znaor nam je objasnio kako je on počeo. 

"U automobile sam se zaljubio još s četiri godine. U to me uvukao moj otac i njegov BMW E28. On je nažalost poginuo u ratu, a ja sam se zakleo da ću jednog dana biti prvak i u tome sam uspio", objasnio je svoje početke Ivo Znaor.

"Majka me u početku nije podržavala, ali brzo se to promijenilo kad je vidjela da kući donosim pehare, a ne probleme. Podržava me već dugo i čak mi je i financijski pomagala", kazao nam je Ivo. 

Ivo Znaor nam je pokazao svoj novi BMW kojim je upravo stigao iz Litve i objasnio nam dodatno što znači drift i kako je tekla njegova karijera, a sve možete pogledati u videu gore.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
