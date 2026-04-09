Prvak Hrvatske: 'Otac mi je poginuo u ratu i tada sam se zakleo da ću biti prvak'

Donut Drift jedno je od automobilističkih natjecanja koje ima svoje zaljubljenike, a možemo ih gledati kako rade atraktivne driftove i utrkuju se. Oktansko ludilo uistinu izgleda fenomenalno. U razgovoru za Net.hr na Donut Drift treningu na Bugatti Rimac poligonu u zagrebačkom Mićevcu Ivo Znaor nam je objasnio kako je on počeo.

"U automobile sam se zaljubio još s četiri godine. U to me uvukao moj otac i njegov BMW E28. On je nažalost poginuo u ratu, a ja sam se zakleo da ću jednog dana biti prvak i u tome sam uspio", objasnio je svoje početke Ivo Znaor.

"Majka me u početku nije podržavala, ali brzo se to promijenilo kad je vidjela da kući donosim pehare, a ne probleme. Podržava me već dugo i čak mi je i financijski pomagala", kazao nam je Ivo.

Ivo Znaor nam je pokazao svoj novi BMW kojim je upravo stigao iz Litve i objasnio nam dodatno što znači drift i kako je tekla njegova karijera, a sve možete pogledati u videu gore.