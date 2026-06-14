Seksualno zlostavljao ženu pa ju htio pregaziti autom: Svemu svjedočilo maloljetno dijete žrtve

U sarajevskom naselju Marijin Dvor prekjučer se dogodio ozbiljan incident u kojem je ozlijeđena jedna žena, a za napad je osumnjičen njezin bivši nadređeni iz jedne banke.

Prema neslužbenim informacijama, motiv napada krije se u dugogodišnjem sporu između njih dvoje, a protiv osumnjičenog je žrtva ranije pokrenula i sudski postupak zbog seksualno uznemiravanje.

Osumnjičeni muškarac je i prije ovog incidenta ženi uništavao dijelove automobila te joj ostavljao anonimne poruke, piše Dnevni avaz.

Svemu svjedočilo dijete žrtve

Napad se dogodio ispred zgrade u kojoj oboje žive. Muškarac je, prema navodima, pokušao udariti ženu automobilom, a cijelom tom traumatičnom događaju svjedočilo je i njezino maloljetno dijete.

Nakon incidenta, nesretna žena je prevezena u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu, gdje su joj liječnici utvrdili lakše tjelesne ozljede.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o kvalifikaciji djela.