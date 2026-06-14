Seksualno zlostavljao ženu pa ju htio pregaziti autom: Svemu svjedočilo maloljetno dijete žrtve
Osumnjičeni muškarac je i prije ovog incidenta ženi uništavao dijelove automobila te joj ostavljao anonimne poruke
U sarajevskom naselju Marijin Dvor prekjučer se dogodio ozbiljan incident u kojem je ozlijeđena jedna žena, a za napad je osumnjičen njezin bivši nadređeni iz jedne banke.
Prema neslužbenim informacijama, motiv napada krije se u dugogodišnjem sporu između njih dvoje, a protiv osumnjičenog je žrtva ranije pokrenula i sudski postupak zbog seksualno uznemiravanje.
Osumnjičeni muškarac je i prije ovog incidenta ženi uništavao dijelove automobila te joj ostavljao anonimne poruke, piše Dnevni avaz.
Svemu svjedočilo dijete žrtve
Napad se dogodio ispred zgrade u kojoj oboje žive. Muškarac je, prema navodima, pokušao udariti ženu automobilom, a cijelom tom traumatičnom događaju svjedočilo je i njezino maloljetno dijete.
Nakon incidenta, nesretna žena je prevezena u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu, gdje su joj liječnici utvrdili lakše tjelesne ozljede.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o kvalifikaciji djela.