Pripadnici Torcide gliserom stigli na Hvar, planirali napad na Srbe - našli ih s palicama!

U četvrtak poslijepodne hvarska policija spriječila je planirani napad na dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije, te uhitila ukupno 14 hrvatskih državljana koji su osumnjičeni za kazneno djelo dogovora za počinjenje kaznenog djela.

Prema priopćenju policije, ophodnja Policijske postaje Hvar u blizini jednog hotela u Hvaru uočila je dva vozila u kojima se nalazilo 14 muškaraca. Nakon što su izašli iz vozila i utvrđen im je identitet, policijski službenici pregledom su pronašli predmete pogodne za napad i ozljeđivanje, kao i sredstva za prikrivanje identiteta.

U vozilima su, prekriveni jaknama i ručnicima, pronađeni drvene palice, teleskopska palica i potkape za maskiranje lica. Svi su odmah uhićeni.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je dvanaest osumnjičenih prema prethodnom dogovoru gliserom doplovilo na Hvar te pristalo u uvalu Stiniva Bruška, oko deset kilometara od hotela. Ondje su ih dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim automobilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije, koji su bili planirana meta napada.

Policija navodi da su osumnjičeni unaprijed pribavili teleskopsku palicu, drvene palice i fantomke s namjerom fizičkog obračuna. U gliser su se ukrcali na području Trogira i Kaštela.

Protiv svih 14 hrvatskih državljana, rođenih između 1993. i 2008. godine, bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Dogovor za počinjenje kaznenog djela“.

Četvorica osumnjičenih – 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak – uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku, dok su predmeti namijenjeni napadu, gliser i vozila privremeno oduzeti do odluke suda.