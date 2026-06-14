Drama u Zagrebu! Zatočio ženu na balkonu: 'Čuli su se njeni krici,stigla je specijalna policija'

U Zagrebu se tijekom nedjelje ujutro odvijala prava talačka kriza. Kako javljaju 24sata, sve se odvilo u Sesvetama gdje je muškarac zatvorio ženu na balkon. Čuli su se krici, a ubrzo je na mjesto događaja stigla specijalna policija.

"Drama traje od jutra, a od jučer traje njihova svađa. Prije smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zatočena žena. Čuo se njen krik. Htjela ju da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata", ispričala je svjedokinja za 24sata.

Na intervenciju je pristigla i Hitna pomoć, a iz zgrade je nakon nekog vremena izišao krvavi muškarac u pratnji policije.

Iz policije su rekli kako su dvije osobe zadržane u službenim prostorijama, a u tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznato više informacija.