Dva požara buknula gotovo istodobno: Stotine evakuirane, pronašli i dva tijela

Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su u nedjelju gotovo istodobno izbila dva požara, uzrokujući evakuaciju stotina ljudi, doznaje se od vatrogasnih službi.

"Pronađena su dva tijela" u blizini plaže Peristerije na jugu otoka, potvrdio je pripadnik spasilačkih službi za agenciju AFP.

"Izdana je zapovijed za evakuaciju. Obuhvaćene su stotine turista i stalnih stanovnika", izjavio je ranije glasnogovornik vatrogasaca Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.

Dva požara uočena su "gotovo istodobno" u dva turistički popularna područja na jugu i istoku otoka, precizirao je.

Mobilizirano je oko 150 vatrogasaca te četiri zrakoplova i šest helikoptera. Obalna straža rasporedila je pet brodova.

Otok Salamina omiljeno je odredište Atenjana tijekom odmora i vikenda.