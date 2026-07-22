Šake, noge i bicikl letjeli na sve strane: Širi se snimka masovne tučnjave

Žestoka tučnjava izbila je tijekom vikenda u talijanskom ljetovalištu Forte dei Marmi. Više mladića sukobilo se u noćnim satima na vanjskom prostoru jednog lokala, u zoni koja je posljednjih tjedana već pod povećalom zbog buke i okupljanja do ranih jutarnjih sati.

Snimka incidenta brzo se proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako se mladići međusobno udaraju šakama i nogama, a neki od njih padaju među stolove. U sukobu se, prema snimci, koristio i inventar lokala, bacali su se komadi drva, a u jednom trenutku netko je podigao bicikl i bacio ga na cestu.

forte dei marmi. ieri sera..... manica di deficienti pic.twitter.com/6reqipoUAU — che ba(r)bs-che noia (@chezbabs) July 19, 2026

Nakon nekoliko minuta situacija se smirila, a okupljeni su se počeli razilaziti. Na mjesto događaja stigla je policija.

Kako prenosi La Nazione, policiji su i ranije stizale prijave zbog situacija u toj zoni, ponajprije zbog buke i velikih okupljanja mladih. Snimke nadzornih kamera i videozapisi koji kruže internetom sada bi trebali pomoći u identificiranju sudionika tučnjave.

Narušen ugled Versilije

O slučaju se oglasila i udruga hotelijera Federalberghi, koja je izrazila zabrinutost i oštro osudila nasilje, upozoravajući da ovakvi incidenti mogu narušiti ugled Versilije.

Stanari se posljednjih tjedana žale na buku i okupljanja do kasnih sati, a kao jedan od razloga navodi se i manjak plesnih klubova. Mladi se zato zadržavaju oko lokala i na ulicama, a često pokazuju i agresivan stav prema lokalnom stanovništvu koje ih pokušavaju ukoriti s prozora.