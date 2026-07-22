Europa ide prema velikoj promjeni: Jedna država već je odlučila povući prvi potez

Francuski parlament usvojio je zakon kojim se od siječnja 2027. uvodi zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Time Francuska postaje prva europska zemlja koja će mladima te dobi blokirati pristup platformama.

Prema novom zakonu, svi korisnici u Francuskoj morat će potvrditi svoju dob kako bi mogli koristiti društvene mreže. Mjera se uvodi zbog sve veće zabrinutosti za mentalno zdravlje djece i mladih, a slična ograničenja razmatraju i Ujedinjeno Kraljevstvo te Europska unija.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je odluku, koju je ranije najavio kao jednu od mjera pred kraj svog desetljeća na vlasti.

Zabrana u dvije faze

Kako prenosi BBC, zakon će se provoditi postupno. Od rujna maloljetnici mlađi od 15 godina više neće moći otvarati nove račune, a provjera dobi bit će obvezna za sve nove korisnike.

Od siječnja 2027. pravilo će se proširiti i na već postojeće račune. To znači da će svi korisnici u Francuskoj morati dokazati da imaju više od 15 godina kako bi nastavili koristiti društvene mreže.

Platforme će pritom morati koristiti alate za provjeru dobi koje odobri francuski regulator za zaštitu privatnosti.

Kritike zbog privatnosti i provedbe

Dio stručnjaka i političara upozorava da bi provedba zakona mogla biti problematična. Kao glavne rizike navode zaštitu privatnosti, pouzdanost alata za provjeru dobi i mogućnost da ih mladi zaobiđu.

Francuska ministrica za digitalna pitanja Anne Le Henanff branila je brzinu uvođenja zakona, tvrdeći da "alati za provjeru dobi već postoje".

Francuska je druga država koja uvodi ovakvu zabranu, nakon Australije. Ondje je zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina uvedena u prosincu, no pokazalo se da mnogi mladi i dalje imaju pristup platformama.

Australska eSafety Commission objavila je u ožujku da sedmero od desetero djece mlađe od 16 godina, koja su imala račun prije zabrane, i dalje ima neki oblik pristupa društvenim mrežama.

Europa sve više ograničava pristup djece mrežama

Profesor internetskih studija Tama Leaver smatra da je australska zabrana tehnički podbacila, ali je pokazala da se takva mjera ipak može provesti. Upozorava i da mladi moraju biti uključeni u razgovor o zabrani, kako se ona ne bi donosila samo "nad njima", nego i uz njih.

Leaver ocjenjuje da bi francuski model mogao imati veće šanse za uspjeh jer provjeru dobi uvodi za sve korisnike. No upravo to, dodaje, povećava i rizike za privatnost.

Moguća posljedica zabrane je i da mladi prijeđu u manje regulirane internetske prostore, smanje praćenje vijesti ili izgube dio političkog osnaživanja koje im društvene mreže omogućuju.

Ograničenja za djecu i mlade sve se više šire Europom. U Ujedinjenom Kraljevstvu najavljena je zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina od siječnja 2027., uz mogućnost noćnog ograničenja korištenja za tinejdžere od 16 i 17 godina.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svibnju je predložila "odgodu pristupa društvenim mrežama" za djecu u Europi, a nova europska pravila mogla bi biti predstavljena u idućim mjesecima.