Francuski političar osuđen zbog podmetanja droge kolegici: Htio ju seskualno napastvovati

Bivši francuski senator desnog centra, Joel Guerriau (68) proglašen je krivim za podmetanje droge u piće kolegici zastupnici, s namjerom da ju seksualno napastuje. Sud u Parizu osudio ga je na četiri godine zatvora, od čega će 18 mjeseci provesti iza rešetaka, dok je ostatak kazne uvjetan.

Osim zatvorske kazne, dužan je zastupnici Sandrine Josso (50) isplatiti 5000 eura zbog nanesene duševne boli.

Incident se dogodio u studenom 2023. godine kada je Guerriau pozvao Josso u svoj stan u Parizu kako bi proslavili njegov ponovni izbor u Senat. Prema svjedočenju žrtve, ubrzo nakon što je popila gutljaj šampanjca, počela se osjećati loše, piše BBC.

"Otišla sam posjetiti prijatelja, a otkrila sam napadača. Gledao me je prodorno, nikad ga ranije nisam vidjela takvog. Bojala sam se pokazati slabost jer sam mislila da će me, ako kažem da mi je loše, prisiliti da legnem", kazala je Josso tijekom suđenja.

Zastupnica je uspjela napustiti stan i potražiti pomoć u bolnici. Toksikološki nalaz potvrdio je prisutnost MDMA u njezinoj krvi, i to u koncentraciji tri puta većoj od uobičajene rekreacijske doze.

Senator sve negirao

Guirreau je tijekom sudskog procesa priznao da je u piću bila droga, ali je negirao bilo kakvu namjeru seksualnog napada. Tvrdio je da je drogu nabavio zbog sebe zbog depresije te da je žrtvi slučajno poslužio pogrešnu čašu.

Sud mu, međutim, nije povjerovao, posebno nakon što je otkrivena njegova povijest pretraživanja o MDMA i drogi za silovanje. Na upit o tim pretragama, senator je kazao da se "u vlaku čovjeku javljaju svakakve misli" te da političari morju biti informirani o svemu.

"Žao mi je zbog Sandrine. Zgrožen sam samim sobom, svojom nepromišljenošću i svojom glupošću. Ne govori se dovoljno o učincima ovih droga... Sve što želim jest upozoriti na opasnosti tih supstanci", kazao je Guirreau na sudu.

Borba protiv 'kemijske podčinjenosti'

Josso, koja je i dalje zastupnica stranke desnog centra MoDem, postala je vodeći glas u borbi protiv takozvanog kemijskog podčinjavanja, odnosno seksualnog napada potpomognutog drogom.

Njezina borba usko je povezana s poznatim slučajem Pelicot, koji je zgrozio svijet 2024. godine. Josso se pridružila udruzi koju je osnovala kći Gisele Pelicot, a predstavnici obitelji Pelicot bili su prisutni u sudnici kako bi joj pružili podršku.

Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

"Psihološka trauma je kao da ste zamrznuti u vremenu. Trznem se na najmanju sitnicu i postala sam vrlo ranjiva“, priznala je Josso, ističući da je ova presuda za nju ogromno olakšanje“.

Guerriau, koji je suspendiran iz svoje stranke Horizons i koji je podnio ostavku na senatorsku dužnost prošlog listopada, najavio je žalbu na presudu preko svojih odvjetnika.

