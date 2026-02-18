Zamamna ljepotica? Pa i ne baš. Internet bruji zbog gafa kineske influencerice

Kineska influencerica postala je viralna na društvenim mrežama, ali ne zbog sadržaja koji inače objavljuje. Tijekom prijenosa uživo nakratko joj se ugasio “beauty” filter, što je gledateljima otkrilo njezino pravo lice i potaknulo raspravu o autentičnosti, filterima i nerealnim standardima ljepote na internetu.

Video koji traje svega četiri sekunde prikazuje influencericu s dugom crnom kosom i u ljubičastom topu, dok joj se savršeno zaglađeno lice u jednom trenutku pretvara u prirodniji izgled – s toplijim tonom kože i realnijim proporcijama. Filter se ubrzo vratio, ponovno joj “izbijelio” ten, povećao oči i izoštrio čeljust.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) February 16, 2026

Iako je gaf bio očit, influencerica je ostala smirena, namjestila kosu, nasmiješila se i nastavila razgovarati s pratiteljima kao da se ništa nije dogodilo.

Nakon što se snimka proširila društvenim mrežama, jedan korisnik na X-u tvrdio je da je influencerica izgubila oko 140 tisuća pratitelja. Njezin identitet nije poznat, a reakcije su podijeljene – dok je jedni optužuju za obmanjivanje publike, drugi ističu da su filteri dio svakodnevice na društvenim mrežama.

Prijenosi uživo golema su industrija u Kini, osobito na platformama poput Douyina, koji se često opisuje kao kineska verzija TikToka. Influenceri ondje znaju emitirati satima, razgovarati s gledateljima, pjevati, plesati ili prodavati proizvode, a zaradu uglavnom ostvaruju kroz virtualne poklone. Upravo zbog toga mnogi posežu za beauty filterima koji zaglađuju kožu i drastično mijenjaju izgled.

