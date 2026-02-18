Najljepša sportašica i najveća zvijezda ZOI-ja šokirala svijet: Je li moguće da o tome razmišlja?

Jutta Leerdam, najveća zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, otkrila je kako se osjećala "prilično usamljeno“ dok je bila udaljena od svog zaručnika, profesionalnog boksača i You Tubera Jakea Paula, prije nego što je uspjela kompletirati svoju zbirku medalja u brzom klizanju. Jutta Leerdam jedna je od najvećih brzoklizačica ikad. I dok joj je sportski svijet klanja zbog svega što je napravila na Zimskim olimpijskim igrama, ona će razmisliti o nastavku svoje karijere, odnosno o tome da je ipak završi. Trenutno se osjeća iscrpljeno i emotivno ispražnjeno...

'Moja karijera se osjeća završenom'

"Moja karijera se osjeća završenom. Postigla sam sve što sam željela postići, ali vidjet ću što će biti. Razmotrit ću sve opcije, ljeto je najbolje za to. Puno je tu odricanja. Žrtvujem mnogo vremena, obitelj i svoje voljene. Ponekad je prilično usamljeno uvijek trenirati i ne provoditi vrijeme ni s kim", kazala je Jutta Leerdam.

Foto: Naoki Nishimura/AFLO/Profimedia

"Leteća Nizozemka“, 27-godišnjakinja, otići će sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu-Cortini vjerojatno privatnim zrakoplovom Jakea Paula, s dvije olimpijske medalje u svom vlasništvu. Pobjeda na ženskoj utrci na 1.000 metara prije tjedan dana predstavlja vrhunac njezine karijere.

Mnogi me pitaju što želim raditi dalje. Još uvijek ne znam. Vidjet ćemo kako se osjećam ljeti. To je uvijek moj pristup. Moja karijera se osjeća završenom. Postigla sam sve što sam željela postići. Ali brzo klizanje ostaje moja strast. Volim ovaj sport. To nije nešto što ću jednostavno odustati. Volim brzo klizati i uzbuđenje koje mi to donosi. Razmotrit ću sve opcije. Jutta Leerdam.

A onda je u nedjelju navečer osvojila srebro u utrci na 500 metara, poražena samo od svoje reprezentativne kolegice Femke Kok na stadionu za brzo klizanje u Milanu. Međutim, dok je naporno trenirala i natjecala se na ZOI-ju, morala je provesti dane i tjedne daleko od svog partnera Jakea Paula.

'Žrtvujem mnogo vremena, obitelj i svoje voljene'

Zbog toga je propustila nekoliko njegovih borbi jer je ostala u nizozemskim trenirama uoči svojih drugih Igara. Kako bi bila u najbržoj mogućoj poziciji, morala je puno toga žrtvovati i staviti se u situacije koje mnogi ne bi izdržali, uključujući duge periode izolacije, javlja poznati britanski tabloid The Sun.

Leerdam, koja je također osvojila srebro na 1.000 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, tvrdi da je objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama – gdje ima šest milijuna pratitelja na Instagramu – bio način da ostane mentalno zdrava i ubije vrijeme.

Izjavila je:

"Žrtvujem mnogo vremena, obitelj i svoje voljene. Ponekad je prilično usamljeno uvijek trenirati i ne provoditi vrijeme ni s kim. Želiš dati najbolje od sebe. Stvarno ne možeš odmarati, ali isplati se, pogotovo sada. Želim inspirirati što više žena i mladih djevojaka koliko god mogu. Pa pokušavam raditi što više sadržaja jer na taj način mogu doseći što više ljudi, a to mi je veliko čast. Osjećam ogromnu podršku od svih i osjećam njihovu energiju. To mi stvarno pomaže. Nikada mi nije bilo distrakcija jer sve to izbacim – stvarno se koncentriram na klizanje, ulažem svu svoju energiju u to. Imati nešto sa strane, ponekad pomaže jer ne možeš o tome razmišljati 24/7.“

Postoji mnogo spekulacija da bi Leerdam sada mogla okončati svoju veliku karijeru. Leerdam odbija reći što će učiniti, ali očito ima veliki izbor odlučiti hoće li se posvetiti još jednom ciklusu od četiri godine do Zimskih olimpijskih igara u Francuskim Alpama 2030.

'Mnogi me pitaju što želim raditi dalje. Još uvijek ne znam'

Sedmerostruka svjetska prvakinja izjavila je:

"Nisam ni na sekundu pomislila da ću osvojiti zlato nakon što sam završila svoju utrku. Znao sam da će Femke biti brža. Imam puno poštovanja prema njoj. Ona zaslužuje biti olimpijska prvakinja. Srebro je bilo najviši mogući ishod na 500 metara. Jednostavno sam malo zakazala s početkom. Prije nekoliko godina nisam ni pomislila da je moguće osvojiti medalju na 500 metara, pa je osvajanje srebra vrlo posebno. Mnogi me pitaju što želim raditi dalje. Još uvijek ne znam. Vidjet ćemo kako se osjećam ljeti. To je uvijek moj pristup. Moja karijera se osjeća završenom. Postigla sam sve što sam željela postići. Ali brzo klizanje ostaje moja strast. Volim ovaj sport. To nije nešto što ću jednostavno odustati. Volim brzo klizati i uzbuđenje koje mi to donosi. Razmotrit ću sve opcije.“

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine imale su svoju apsolutnu zvijezdu, a njezino ime je Jutta Leerdam. Nizozemska brzoklizačica postala je središnja figura ne samo zbog povijesnih sportskih uspjeha, već i zbog jedinstvenog spoja vrhunskog sporta i globalne slave koju dijeli sa svojim zaručnikom, kontroverznim boksačem i influencerom Jakeom Paulom. Dok je ona na ledu rušila rekorde, on je s tribina brisao suze radosnice, a svijet je pratio svaki njihov korak. Priča o Jutti Leerdam priča je o talentu, upornosti i ljubavi koja je spojila dva naizgled nespojiva svijeta.

Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Tko je Jutta Leerdam, nizozemska senzacija na ledu?

Rođena 30. prosinca 1998. godine, Jutta Monica Leerdam odavno je prestala biti samo sportašica. Sa svojih 181 cm visine i prepoznatljivim izgledom, postala je ikona brzog klizanja i globalni brend. Specijalizirana za sprinterske discipline, 500 i 1000 metara, uoči Igara u Milanu već je imala impresivnu zbirku medalja. U svojoj riznici čuvala je dvanaest medalja sa svjetskih prvenstava, od čega šest zlatnih, te srebrnu medalju s Olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.

Osim što je vrhunska sportašica, Leerdam je i studentica komercijalne ekonomije na prestižnoj Akademiji Johan Cruyff. Njezina popularnost nadilazi ledene staze; s milijunima pratitelja na društvenim mrežama, postala je jedna od najutjecajnijih figura u zimskim sportovima, što je rijetkost za relativno nišnu disciplinu poput brzog klizanja. Njezina pojava donijela je sportu novu dimenziju, privlačeći publiku koja inače ne bi pratila utrke na ledu.

Put do olimpijskog trona: Drama, kontroverze i povijesni uspjeh

Iako je na Igre 2026. stigla kao jedna od favoritkinja, njezin put do Milana bio je sve samo ne lagan. U prosincu 2025. godine doživjela je težak pad tijekom kvalifikacija, zbog čega je njezin nastup bio pod znakom pitanja. Na kraju je u reprezentaciju ušla kao "diskrecijski izbor" nizozemskog saveza, što je dodatno pojačalo pritisak.

Javnost u Nizozemskoj pomno je pratila i njezine pripreme, a odluka da na Igre stigne privatnim zrakoplovom i propusti svečanu ceremoniju otvaranja kako bi se maksimalno fokusirala na trening izazvala je podijeljene reakcije. No, Jutta je na kritike odgovorila na najbolji mogući način, na ledu. Osvojila je zlatnu medalju u utrci na 1000 metara, postavivši pritom novi olimpijski rekord s nevjerojatnim vremenom od 1:12.31. Uspjeh je zaokružila i srebrnom medaljom na 500 metara, dokazavši da je s pravom na samom vrhu svjetskog brzog klizanja.

Kad se spoje dva svijeta: Ljubavna priča s Jakeom Paulom

Ipak, ono što je Juttu Leerdam učinilo globalnom temom jest njezina veza s Jakeom Paulom, američkim youtuberom koji je postao profesionalni boksač. Njihova romansa spoj je tradicionalnog europskog sporta i moderne američke kulture influencera, a priča o njihovom upoznavanju postala je gotovo legendarna.

Foto: Robin Utrecht/Shutterstock Editorial/Profimedia

Početak na Instagramu: "Mislila sam da je arogantni idiot"

Par se upoznao krajem 2022. godine, i to na način koji priliči modernom dobu, putem društvenih mreža. Jake Paul poslao je Jutti izravnu poruku na Instagramu, pozvavši je da gostuje u njegovom podcastu. Kako je kasnije otkrila u Netflixovom dokumentarcu, njezin prvi dojam nije bio nimalo laskav. "Kad me kontaktirao, pomislila sam: 'Kakav arogantni idiot. Misli da može dobiti sve, ali mene neće'", priznala je Leerdam.

Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Međutim, nakon što su počeli komunicirati, shvatila je da je njegova javna persona daleko od onoga kakav je privatno. "Povezali smo se na jednoj dubokoj i super osobnoj razini. Od tog trenutka, postali smo nerazdvojni", objasnila je. Svoju vezu službeno su potvrdili u travnju 2023. godine, kada je Paul objavio zajedničku fotografiju uz jednostavan, ali efektan opis: "Sada sam Nizozemac".

Od virtualnog klika do romantičnih zaruka na Karibima

Nakon gotovo dvije godine veze, Jake Paul zaprosio je Juttu u ožujku 2025. tijekom romantičnog putovanja na Svetu Luciju. Prizor je bio kao iz bajke: plaža okružena bijelim cvijećem, laticama i svijećama. Paul je kleknuo i postavio pitanje, a emotivni trenutak oboje su podijelili sa svojim pratiteljima na Instagramu. Juttinu ruku sada krasi impresivan 12.3-karatni dijamantni prsten, čija se vrijednost procjenjuje između 700.000 i milijun dolara. Par je najavio da planira vjenčanje za ljeto 2027. godine, nakon što prođe olimpijski ciklus.

Podrška koja ne poznaje granice

Njihova veza temelji se na snažnoj međusobnoj podršci. Jutta je bila uz Paula tijekom njegovih najvećih boksačkih mečeva, uključujući i onaj protiv Mikea Tysona u studenom 2024. godine.

"Tako sam ponosna na tebe. Baviš se ovim sportom samo tri i pol godine i uspijevaš organizirati najveće borbe. Inspiriraš me svojom radnom etikom i odlučnošću", napisala je tada.

Taj ponos je obostran. Paul je postao njezin najvatreniji navijač. Na Olimpijskim igrama u Milanu, kamere su ga uhvatile kako otvoreno plače od sreće kada je shvatio da je njegova buduća supruga osvojila zlato. Dok je ona klizala počasni krug, poslala mu je poljubac na tribine, a on je kasnije na Instagramu objavio snimku njihove proslave uz riječi:

"Svjedočili smo jednom od najvažnijih sportskih trenutaka ikad... Riječi ne mogu opisati koliko sam ponosan na tebe".

Jutta Leerdam je u Milanu dokazala da je puno više od sportašice i medijske ličnosti. Ona je simbol moderne generacije sportaša koja uspješno balansira između vrhunskih rezultata i globalne popularnosti. Njezina priča, kako na ledu tako i izvan njega, tek je počela, a svijet s nestrpljenjem iščekuje njezine iduće pobjede.

